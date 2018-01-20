Petro Incognito: Запад топит Порошенко в Индийском океане

Рождественские каникулы для президента Украины Петра Порошенко обернулись новыми неприятностями.

Скандал возник с подачи журналистов «Радио Свобода», которые рассказали об отдыхе украинского президента с семьёй на Мальдивах. Пикантность ситуации состоит в том, что глава «воюющей страны» отправился в вояж под чужим именем. На курорте Cheval Blanc, отдельном острове, он фигурировал под псевдонимом Mr Incognito Petro Ukraine. По сообщениям журналистов за 7 дней отпуска Порошенко потратил на курорте около $500 тысяч. Турецкий чартер туда и обратно обошёлся всей компании в $188 тысяч. В документах рейса самолёта не упоминается ни фамилии Порошенко, ни данных членов его семьи. За сутки отдыха на шикарной вилле с пляжем, бассейном, причалом для лодок, зоной СПА, Порошенко платил по $46 тысяч. Только за проживание вышла кругленькая сумма в $276 тысяч. На развлечения и питание президент потратил наличными $37550. Как говорится – красиво жить не запретишь.

Впрочем, об отдыхе Порошенко на Мальдивах было известно и раньше. Ещё 12 января, выступая на встрече с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, президент России Владимир Путин так прокомментировал вопрос журналиста о том, что «страна воюет, война у него там, а он (Порошенко – ред.) поехал на Мальдивы»: «Мне достоверно об этом ничего неизвестно, поэтому мне сложно комментировать. Во всяком случае, он богатый человек и может себе позволить выехать с семьёй за границу, в том числе на Мальдивы или какие-то другие острова». На Украине тогда не отреагировали на это замечание, но буквально через неделю историю раздуло «Радио Свобода».

Украинский журналист Дмитрий Ткач задаёт целый ряд риторических вопросов: «Да, президент Пётр Порошенко состоятельный человек. Да, он может позволить себе отдых на вилле на отдельном острове на Мальдивах стоимостью 46 тысяч долларов за сутки. Да, это его личное право в статусе верхового главнокомандующего решать – отдыхать или не отдыхать на Мальдивских островах в Индийском океане во время войны на Востоке и глубокого экономического кризиса в стране. Но… Почему президент Порошенко не проходил паспортный контроль через терминал официальных делегаций аэропорта Борисполь? Проходил ли президент Порошенко и его спутники таможенный контроль? Почему Администрация президента Порошенко впервые признала отдых президента Порошенко лишь после того, как получила мой запрос с имеющимися доказательствами этого отдыха? Президент может оправдать такую таинственность своих отпусков тем фактом, что в стране война, и меры безопасности первого лица должны быть соответствующими. Но как эти меры безопасности позволяют президенту летать чартерным самолётом турецкой авиакомпании? Как эти меры безопасности позволяют президенту отдыхать на частном острове без десятков сотрудников Управления государственной охраны по периметру?»

После появления всей этой информации Украину накрыла волна негодования. По отдохнувшему на Мальдивах главе украинского государства проехались все, кому не лень.

Политолог Дмитрий Корнейчук иронизирует: «У меня такое ощущение, что скоро в СМИ кое-кого величать будут по полному перечню всех титулов: Император Украины Рошен Первый, князь Липецкий и наследный принц Мальдивский».

«Странный вопрос в голове вертится. Пётр Алексеевич на Мальдивы в своём камуфляжном костюме поехал? Ну или взял его с собой, по крайней мере? Как Верховный Главнокомандующий? Чтоб вдруг, если что, хоть по телевизору выступить. На фоне пальм», – написал на своей странице в Facebook журналист Станислав Речинский.

Его коллега Татьяна Высоцкая возмущается: «В этой истории с Мальдивами меня больше всего взбесили завтраки по 4000 долларов. Это что же можно сожрать такое на эту сумму? Омлет с золотом? Или дорогое шампанское по утрам?».

Социолог Виталина Буткалюк рассуждает: «Поведение богачей абсолютно понятно и логично: и душой, и телом они тянутся туда, где можно без лишних свидетелей купаться в роскоши, безделье и безмерном потребительстве… Всем давно надо понять, что есть и «Другая Украина». Одна – с шикарными машинами-виллами-заводами-пароходами и многомиллионным отдыхом у океана. И другая – униженная, обманутая и обворованная, сводящая жизнь к борьбе за существование. И интересы у этих двух Украин не просто не одинаковы, они – антагонистичны по своей сути, они взаимоисключающие».

Помнится, как нынешняя депутат Татьяна Черновол, тогда ещё простая «активистка», лазила через забор в поместье Януковича в Межигорье, чтобы найти его золотой унитаз, а «патриоты» рассуждали о «золотом батоне», якобы найденном в его доме. Потом поместье разграбили, увели все машины, но золотого унитаза так и не обнаружили. Рассказ с подачи «Радио Свобода» об отдыхе Порошенко на Мальдивах – это та же история про «золотой унитаз», но на сей раз совершенно реальная, представленная общественности во всей красе. Похоже, не случайно украинский президент протащил через Верховную раду закон о «деоккупации», вся соль которого в том, что наделяет Порошенко полномочиями распоряжаться армией единолично, без парламентского контроля.

Президент, которого Запад уже открыто «топит» в Индийском океане, почему-то полагает, что украинские военные, которые послушно шли воевать с Донбассом, легко согласятся биться за своего Главнокомандующего, Petro Incognito.