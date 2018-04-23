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Петро автокефальный
23 апреля 2018, 22:39 • 77 • Карикатуры
Петр Порошенко попросил патриарха Варфоломея разрешить автокефалию единой украинской церкви. В Киеве уже говорят, что гражданам пора готовить иконы с изображением президента как борца за религиозную свободу украинцев.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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