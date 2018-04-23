Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Генпрокурор Украины сообщил о задержании собиравшей в Крыму подписи за Путина
Актёры из сериалов «Папины дочки» и «Сваты» попали в базу «Миротворца»
«Церковь отделена от государства» - Порошенко обвинили во вмешательстве в религи...
Порошенко подписал закон о предоставлении права местным властям ограничивать про...
Главная / Карикатуры

Петро автокефальный

23 апреля 2018, 22:39  •  77 • Карикатуры

Петр Порошенко попросил патриарха Варфоломея разрешить автокефалию единой украинской церкви. В Киеве уже говорят, что гражданам пора готовить иконы с изображением президента как борца за религиозную свободу украинцев.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

77
Источник
Похожие новости
18 апреля 2018, 19:09
С оглядкой на берег
19 апреля 2018, 14:39
Санкции требуют жертв
16 апреля 2018, 21:39
Промазали

23 апреля 2018, 16:09
Это наша поляна!
17 апреля 2018, 20:24
Флот на списание
17 апреля 2018, 13:54
Пробили дно
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
17 апреля 2018, 15:09
Остановили лодку: как Россия блокировала удар Лондона по Сирии
18 апреля 2018, 07:24
Севастополь и... пустота
22 апреля 2018, 08:54
«Гамбургский счёт» от Трампа и Госдепа
19 апреля 2018, 04:09
Представитель Минпромторга продемонстрировал журналистам американский патент на "Новичок"
20 апреля 2018, 08:09
Хищения, приписки, хитрые сметы: как это каралось при Сталине и как наказывается при Путине
19 апреля 2018, 06:09
Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!
19 апреля 2018, 06:09
Ракеты сбиты, но цели уничтожены. Правильный взгляд на вещи
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.