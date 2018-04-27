«Пэтриот» лучше, чем С-500». В Польше усомнились в эффективности российского ЗРК

Как о системе С-400, так и о системе С-500, мы знаем только то, что хотят русские. В том, сообщали ли они достоверную информацию, можно было убедиться на Ближнем Востоке, когда американцы, французы и британцы нанесли удары по сирийским базам, защищенным российскими системами С-400. В то же время результаты анализа показывает, что указанная польская система «Пэтриот» может быть во многих отношениях лучше, чем новейшая российская система С-500.

Конечно, российские военные утверждают, что не использовали оружия, потому что не хотели использовать его, защищая только не атакованные объекты на базах Хмеймим и Тартус. На самом деле, если бы русские могли применить системы С-400 и С-300, то бы их, конечно, использовали. Однако в отношении низколетящих маневрирующих ракет — в большинстве выполненных в технике стелс — их оборудование оказалось практически бесполезным.

Большинство польских и западных описаний «Прометея» являются именно такими, какими хотели бы их видеть россияне. И они создали легенду о системе, которая в радиусе 600 км от пусковой установки может сбивать практически все, что находится в воздухе: от баллистических и гиперзвуковых ракет до самолетов, маневрирующих ракет и небольших беспилотников. Поэтому часто рисуются карты с зоной покрытия, на которых окружность с центром в Калининградской области включает в себя всю Польшу и часть Германии.

Сферичность Земли приводит к тому, что при поражении целей необходимо учитывать так называемый «радиолокационный горизонт». А то, что находится за этим горизонтом, является невидимым, а значит, теоретически недосягаемо. Кроме того, в случае Калининградской области ситуация достаточно благоприятная для Польши, потому что это плоская и покрытая деревьями территория. Это не дает возможности скрытной установки радара на большой высоте, а кроме того, позволяет наносить контрбатарейные удары артиллерийскими системами из Польши и Литвы (расстояние с севера на юг составляет около 100 км).

Впрочем, эта зона покрытия по отношению к системе С-400 является чисто теоретической, что доказали предыдущие действия (а точнее их отсутствие) на территории Сирии. Даже применяя свои самые высокие мачты высотой 36 метров, русские могут атаковать из района Калининграда воздушные цели над аэродромом 31-ой базы тактической авиации в Кжесинах (и, следовательно, на расстоянии 400 км) только с высоты 8200 м. Все, что находится ниже, является «невидимым» для российских радаров, а значит, полностью недосягаемо.

Не имеет также никакого значения, больший радиус действия, потому что русские, даже получая возможность уничтожать воздушные цели, находящихся дальше, например, над Краковом (на 600 км), могли бы это делать, но только от высоты 19300 метров. Следовательно, на таком расстоянии система С-500 в отношении воздушных судов, является бесполезной, потому что они в подавляющем большинстве так высоко не летают.

Конечно, по мере приближения к Калининградской области эта высота досягаемости целей будет снижаться, и, например, она составит 12000 м на расстоянии 477 км от пусковой установки под Калининградом, 4000 м, например, над Варшавой и 250 м над Мальборком — но это вовсе не означает, что польская авиация останется на земле. Достаточно просто соответствующим образом летать.

Конечно, в информационных материалах Кремля и концерна Алмаз-Антей указывается также на наличие в системе «Прометей» (и С-400) ракет с активной системой самонаведения, и, следовательно, действующих по принципу «выстрели и забудь». При расстоянии 400-600 км, это, однако, только теория, потому что является невозможным, чтобы головка самонаведения перехватила цель на таком расстоянии сразу после выстрела, и она может сделать это только в последней фазе атаки. Время полета на максимальную дальность является, однако, достаточно большим (несколько минут), таким образом противовоздушная ракета может не найти цели, в зоне заданной до выстрела, и поэтому она должна быть откорректирована по радиосвязи по пути следования к цели. Такая коррекция требует знаний, как о цели, так и положении самой ракеты. Следовательно, и в этом случае «радиолокационный горизонт» является неизбежной проблемой, которую нужно принимать во внимание.

Потому что оказывается, что данная версия польских батарей ПВО, полученных в рамках программ «Висла» и «Нарев» (с различного рода всенаправленными радарами и несколькими типами ракет) может быть лучше с точки зрения многих боевых возможностей, чем система С-500. А в случае будущих американских комплексов Пэтриот» так будет уже наверняка.

Между тем, поскольку используется сетецентричная система управления противовоздушной обороной IBCS (Integrated Air and Missile Defense Battle Command System — интегрированная система управления средствами ПВО/ПРО – прим), введены и испытаны, новые боевые ракеты PAC-3MSE (и, возможно, SkyCeptor), действующие, как правило, по принципу «выстрели и забудь», также планируется заменить секторные радары AN/MPQ-65 новыми всенаправленными РЛС. Американцы использовали при этом опыт боевого использования «Пэтриот» в многочисленных конфликтах на Ближнем Востоке – в том числе, прежде всего, против такой сложной цели, как тактические баллистические ракеты.

В то же время все составляющие части батареи С-300 были модернизированы, либо в большинстве случаев заменены на новые, однако, в основном, по принципу «единица на единицу». Сама концепция осталась практически такой же. При этих изменениях, возникали иногда совершенно разные версии, как, например, С-300 и С-300П с совершенно разными ракетами и радарами. Такие модернизации, осуществляемые в течение всего времени производства, возникали, однако, больше из-за необходимости замены технологически стареющих элементов, чем из-за существования какой-то специальной ракетной программы.

Россияне также имеют возможность скрытия содержимого контейнеров с боеприпасами. Таким образом, в действительности никогда не известно, какие ракеты используются в данной батарее, и остается только верить в этом вопросе русским на слово. Предполагается, что в системах С-300 и С-400, используемых в настоящее время в России, может быть более десяти типов различных ракет. Официально не известно, однако, какое предложение концерна «Алмаз-Антей» является актуальным в этой области.

Например, то, что русские хвалятся отправкой в Сирию новейших ракет типа 40Н6 (с радиусом действия более 400 км), вовсе не означает, что эти ракеты там были, и даже что они уже ставятся на вооружение. Это многообразие усугубляется тем, что ракеты российских противовоздушных систем разрабатываются двумя различными проектными бюро: Факел и Новатор.

Россияне хвалятся, конечно, наличием активных дипольных антенн, но ничего не указывает на то, что они были созданы с использованием технологии нитрида галлия. Поэтому они должны быть очень большие и тяжелые, и, следовательно, тяжелы для перемещения в случае угрозы контрбатарейного огня. Кроме того, их нельзя поднять на передвижных вышках, которые имеют россияне (например, типа 40В6MД высотой 36-39-м или 40В6М высотой 13-25 м). Именно из-за этих технологических ограничений радар наведения 9С32 (из системы С-300) может обнаруживать истребители только на расстоянии около 140 км, а типа 30Н6 (например, из системы С-300ПМУ1) только на расстоянии до 300 километров.

Облегчением для противоположной стороны является тот факт, что россияне с семидесятых годов практически не изменили способа действия своих систем ПВО С-300/400/500. Это большая ошибка, так как системы противодействия развиваются очень быстро, о чем свидетельствует, например, способ ведения американцами воздушных операций во Вьетнаме. Это там показано, что после применения соответствующей тактики действий и систем вооружения можно практически свести к минимуму эффективность систем ПВО. Доказали это также израильтяне, проводя действия против экс-российских и экс-советских систем ПВО на Ближнем Востоке.

Польское интернет-издание Defence24.pl, специализирующееся на вопросах обороны, опубликовало материал под заголовком «Российская «правда» о С-500. «Пэтриот» лучше «Прометея»?» В нем капитан первого ранга в отставке, а в настоящее время публицист портала Максимилиан Дура подверг критике российский ЗРК:Как полагает автор, бомбардировка Сирии косвенно ударила и в русских: ведь они разместили там свои новейшие системы противовоздушного вооружения, которые, как оказалось, не обеспечили безопасности атакованных объектов. И это несмотря на то, что россияне перебросили на Ближний Восток также свою новейшую систему С-400 «Триумф», которая, по их словам, должна покрывать всю территорию Сирии и большую часть Средиземного Моря.Публицист раскрывает причины, по которым Россия не использовала свои ЗРК:О неудаче русских, по мнению Максимилиана Дуры, также свидетельствует тот факт, они могли, ничем не рискуя, могли воспользоваться ракетными ударами США и союзников для тренировки своих противовоздушных комплексов, но, тем не менее, не стали этого делать.Эксперт описывает возможности системы С-500, которые распространяет «российская пропаганда»:Согласно российским данным, предполагается, что противовоздушные ракеты и противоракетные системы С-500 могут поражать воздушные цели на расстоянии до 600 км и на высоте 40-50 км (в случае аэродинамических целей) и до 200 км (в случае баллистических целей). Еще одним параметром, часто приводимым в российских СМИ, является возможность отслеживания одну батареей десяти объектов одновременно и уничтожения баллистических целей, летящих со скоростью до 5 км/с (некоторые источники указывают даже на 7 км/сек). В то время как вся система командования батареи, имеет возможность одновременного ведения до пятисот маршрутов.Как пишет автор, россиянами навязывается, что их система превосходит западные и «не имеет аналогов во всем мире». Однако с его точки зрения тот факт, что что-то не имеет аналогов, вовсе не означает, что оно лучшее.Журналист считает, что самым большим успехом российской пропаганды является внушение полякам мысли о том, что система С-500 размещенная в Калининградской области или в Беларуси «может в полном объеме контролировать польское небо». Это ложное утверждение на руку россиянам, но в то же время противоречит основным законам физики, касающихся, прежде всего прямолинейного пути распространения волн радара и световых волн:Как утверждает польский эксперт, при хорошо организованной системе контрбатарейной борьбы это может дать возможность уничтожить стреляющую батарею С-400 еще до того, как противовоздушные ракеты долетят до цели, находящейся в максимальной зоне покрытия, являющейся на самом деле только теоритической:При этом, с точки зрения автора, размещение возле Калининграда системы С-500 «Прометей» практически ничего в этом плане не изменит. Конечно, новые комплексы, теоретически, будет иметь большую высоту (до 200 км) и радиус действия (до 600 км), на которых могут быть уничтожены цели. Однако, высота в этом случае не имеет значения, потому что Польша не использует воздушных судов, летающих выше 20 километров.Таким образом, заключает Максимилиан Дура, для россиян системы С-400 бы было вполне достаточно:Как полагает публицист, для русских единственной возможностью обойти ограничения, вытекающие из существования «радиолокационного горизонта» было бы использование для выявления целей других радаров, чем те, которые интегрально входят в состав батареи С-500. Теоретически это потребует размещения радиолокационных станций ближе к атакуемому объекту, либо необходимо разместить их выше, например, на самолетах. Первое решение чаще всего является невозможным для реализации (трудно скрытно выдвинуть вперед радары ПВО дальнего радиуса действия), в то время как на осуществление второго россияне пока не имеют средств. Их самолеты АВАКС относятся, мягко говоря, к другой, более ранней эпохе.Кроме того, по мнению автора, сложности могут возникнуть из-за того, в комплексе С-500, в основном, планируется использовать ракеты с полуактивной системой самонаведения (например, 48Н6) – а, значит, поражающие только те цели, которые выделяются с помощью специального радара управления огнем. Такие радиолокационные станции (типа 76T6/77T6), с точки зрения россиян, являются неотъемлемым элементом батареи С-500, и, следовательно, использование другого радара на самом деле невозможно.Польский эксперт также критически высказался по поводу возможности использования ракет с активной системой самонаведения в новом российском ЗРК:С точки зрения Максимилиана Дуры, большим успехом россиян, является внедрение в общественное сознание мнения, что С-500 «будет значительно опережать нынешнее поколение ракет «Пэтриот». При этом аргументами, которые говорят в пользу такой оценки, являются, прежде всего, дальность и высота действия ракет, используемых в «Прометее».Журналист отмечает, что еще до недавнего времени такое сравнение было вообще ошибочным, потому что оценивалась системы двух совершенно разных классов — средней дальности (для американцев) и большой дальности (для россиян).Но ситуация кардинально изменилась после начала в США работ над новой системой противовоздушной обороны и после начала производства батареи «Пэтриот» для Польши:Эксперт констатирует, что путь развития до этой «польской» версии системы — это непрерывный процесс, продолжавшийся в США в течение многих лет, который заключался в систематической замене отдельных элементов батареи таким образом, что конечный результат будет иметь уже мало общего с тем, что ранее определяли как систему «Пэтриот» (а на самом деле ничего — кроме названия).Автор информирует о тех изменениях, которые произойдут в «польской» версии:Публицист также сообщает об очередном революционном изменении у американцев, которым является попытка создания так называемой интегрированной морской системы контроля и противовоздушной обороны NIFC-CA (Naval Integrated Fire Control-Counter Air). Предполагается, что в ней произойдет соединение в единое целое различных систем обнаружения (сенсоров) и ракет (эффекторов), благодаря чему, в частности, появится возможность уничтожения воздушных целей за горизонтом (over-the-horizon air defense capability). Ракеты могут атаковать объекты невидимые для сенсоров батареи, с помощью данных, передаваемых, например, с другого корабля, находящегося ближе к цели, с самолетов раннего предупреждения Northrop Grumman E-2D Advanced Hawkeye или даже многоцелевых самолетов F-35.По мнению Максимилиана Дуры, только введение в России аналога NIFC-CA позволит в полной мере использовать возможности ракет системы С-500 и способствовать тому, что бы она на самом деле имела дальность 600 километров. Однако российская армия пока не имеет своего «NIFC-CA» и, скорее всего, даже над ним не работает. Эта «концептуальная» задержка объясняется, в частности тем, что русские никогда не использовали в боевых условиях: ни системы С-300, ни С-400, и даже не тестировали системы С-500. А ведь все эти системы в действительности являются последовательными версиями комплексов, серийное производство которых было начато еще в Советском Союзе (в 1975 г.).Публицист констатирует, что сама концепция российских ЗРК не претерпела никаких изменений:Автор отмечает, что в системе были заменены радары наблюдения и подсветки целей, которых было, на данный момент, по крайней мере, пятнадцать модификаций. В этом случае, следовательно, нельзя говорить об унификации, усугубляется путаница в номенклатуре, и все это, безусловно, затрудняет действия российским службам логистики. Однако, с другой стороны, это облегчает россиянам проведение дезинформации, которая заключается, например, в презентации на фотографиях и видео последних версий системы С-300, как С-400, и наоборот. Впрочем, многие специалисты по-прежнему считают, что С-400 это просто система С-300 в версии С-300ПМУ3.Журналист обращает внимание на большое разнообразие боеприпасов у российских ЗРК:Эксперт также приходит к выводу, что отличительной особенностью батареи С-500 от С-400 и С-300 является размер боеприпасов. Дальний радиус действия (600 км) должен сказываться на длине ракет, контейнеров с боеприпасами, а также на размерах транспортных средств — пусковых установок. Такое транспортное средство трудно будет замаскировать, особенно при его развертывании. В случае ракет большой дальности — это, например, удлиненные шасси МЗКТ-792911 с колесной системой 12x12 минского автомобильного завода.С точки зрения Максимилиана Дуры, система С-500 имеет те же слабые места, как С-400 и частично, как С-300. Речь идет, прежде всего, об использование ракет с полуактивными головками самонаведения, что означает необходимость применения специальных радаров наведения (например, типа 76Т6). Устраняя этот радар, устраняется, таким образом, вся батарея.Между тем, как полагает публицист, в случае систем большого радиуса действия само строительство радара подсветки целей является большой проблемой, так как обнаружение и отслеживание небольших воздушных объектов на расстоянии до 600 км, требует применения передатчиков очень высокой мощности, а также сложных антенных систем, которые должны иметь, кроме того, исключительно эффективную систему охлаждения.При этом он отмечает:Автор добавляет, что недостатком радаров дальнего действия является не только сам размер антенны, но и большая мощность генерируемого сигнала. Поскольку активные устройства сильно излучают, их легко отследить, создать им помехи, а также физически уничтожить (например, огнем артиллерии). И это будет особенно чувствительно в случае наземных радаров, входящих в состав системы С-500. Уязвимым моментом «Прометея» может быть также система связи с ракетой, на которую передаются данные, корректирующие ее полет. Нарушить связь с такой ракетой тем легче, чем дальше она находится от передатчика системы управления.Эксперт резюмирует, что русские не вносят принципиальных изменений в способ действия своих ЗРК:В итоге Максимилиан Дура заключает, что система С-500 «Прометей» действительно может произвести революцию в российских системах ПВО, однако этого, как он полагает, не подтверждает представленная им выше информация. В целом, с точки зрения публициста, определенные ограничения для российского ЗРК являются непреодолимыми, примером чего являются дальность противовоздушных ракет и фактический радиус действия, использующих их систем.Следует отметить, что материал издания Defence24.pl имеет заказной и манипулятивный характер. В отношении российских систем ПВО автор отметает все официальные данные из российских источников как «пропагандистские» и использует информацию, взятую, по всей видимости, из западных изданий, достоверность которой почему-то не вызывает у него никаких сомнений.Заявление эксперта о том, что российские системы ПВО являются «бесполезными» в отношении американских низколетящих маневрирующих ракет из-за того, что Россия не задействовала свои комплексы С-400 при ударе по Сирии, вообще не выдерживает никакой критики. На днях российское министерство обороны продемонстрировало фото с обломками «умных» американских ракет, сбитых, что примечательно, сирийскими средствами ПВО еще советского производства. Естественно, что если бы комплексы С-400 использовались для отражения ракетного удара, то результат этого для США и их союзников оказался бы гораздо более печальным.В то же время понятны причины, по которым автор изо всех сил пытается доказать превосходство системы «Пэтриот» над российским «Прометеем». Недавно Польша приобрела этих американских комплексов на сумму почти 5 млрд. долларов, и теперь польским СМИ необходимо убедить своего читателя в том, что эти деньги были потрачены не зря.