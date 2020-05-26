«Пэтриот» или «Триумф»: как США шантажируют Индию • 49 • Аналитика

ЗРС С-400 на марше



В октябре 2018 г. Индия сделала крупный заказ на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Уже начато производство заказанных изделий, и до конца года их передадут индийской армии. Однако эти процессы не устраивают США. Вашингтон может принять меры в отношении Индии. Не исключается возможность использования санкций в рамках действующего закона CAATSA.



Повод для споров

Еще в 2015 г. индийские власти приняли принципиальное решение о заказе российских ЗРС С-400. Речь шла о пяти полковых комплектах с десятками пусковых установок и большим числом прочей техники. 5 октября 2018 г. страны подписали официальный контракт на поставку пяти полков «Триумфа» общей стоимостью 5 млрд долл. США.



Договор сразу подвергся критике из Вашингтона. Американская сторона планировала продать Индии свой ЗРК Patriot, но не получила желаемый заказ. Вследствие этого начали регулярно звучать заявления об ошибочном выборе индийского министерства обороны, а также о его возможных негативных последствиях. В ответ на это министерство иностранных дел Индии указало, что ЗРС выбрали с учетом национальных интересов, а также призвало другие страны уважать этот выбор.





Пусковые установки на позиции

Со временем США перешли от критики к угрозам. Любопытное заявление такого рода прозвучало 20 мая. В ходе одного из мероприятий и.о. помощника госсекретаря по делам Центральной и Южной Азии Элис Уэллс получила вопрос о перспективах российско-индийского сотрудничества в свете закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA).



Э. Уэллс отметила, что вопрос применения закона в отношении Индии не снят. Впрочем, Вашингтон не спешит прибегать к санкциям. Он намерен предлагать потенциальному заказчику в лице Нью-Дели «системы высочайшего технологического уровня». Комбинировать и сочетать российские и американские разработки не удастся, и поэтому Индии придется выбрать стратегического партнера.



Триумфальные аргументы

Индия выбрала российскую ЗРС и, несмотря на попытки давления со стороны США, не собирается менять свое мнение и разрывать имеющийся контракт. Очевидно, что в основе такой позиции лежат несколько факторов разного рода: технические, экономические и даже политические.





Радиолокационные средства ЗРС С-400

Закупке С-400 могло поспособствовать давнее и плодотворное сотрудничество Москвы и Нью-Дели во всех сферах, включая вооружения и военную технику. Разрабатываются совместные проекты, налаживается производство различных образцов, и страны в целом довольны друг другом. Контракт на «Триумфы» в известной мере стал продолжением такой дружбы.



На данный момент основу войсковой и объектовой ПВО индийской армии составляют образцы советского / российского производства. Это в известной мере облегчает освоение и интеграцию новых ЗРС в существующие контуры обороны. Также накоплен большой и положительный опыт, что тоже могло стать аргументом в пользу «Триумфа».



Аналогичные аргументы за «Пэтриот» отсутствуют, поскольку американское участие в строительстве индийской ПВО было минимальным. В США закупались только ПЗРК FIM-92 Stinger.





Выгрузка средств С-400, поставленных Турции

Порядок цифр

В сравнении любых образцов техники решающее значение имеют тактико-технические характеристики. Известные данные показывают, что уже на уровне самых общих параметров российская ЗРС С-400 опережает американский комплекс Patriot даже в последней модификации PAC-3. Заметная разница в характеристиках могла стать еще одним поводом для заказа «Триумфа».



С-400 и «Пэтриот» выполнены мобильными и построены на самоходных шасси и прицепах. Они могут в минимальное время прибывать на позицию, производить развертывание и заступать на дежурство. При этом российский «Триумф» отличается более совершенными методами пуска. ТПК поднимаются вертикально, а склонение ракеты осуществляется после старта. Patriot нуждается в довороте пусковой установки в нужный сектор.



«Триумф» включает несколько радиолокационных средств. Так, РЛС раннего обнаружения 91Н6 засекает цели типа «стратегический бомбардировщик» на дальностях 570 км. Баллистические цели выявляются с 200-230 км. Предусмотрен т.н. всевысотный обнаружитель 96Л6, обеспечивающий наблюдение за обстановкой на высотах до 100 км.





ЗРК Patriot на марше

Patriot засекает аэродинамические цели при помощи РЛС AN/MPQ-53. Она способна обнаружить бомбардировщик с расстояния не менее 180-200 км. Малогабаритные баллистические цели засекаются с 80-100 км. Комплекс PAC-3 дополняется РЛС AN/MPQ-65, оптимизированной для работы по баллистическим целям.



В боекомплект С-400 входят несколько зенитных управляемых ракет разного назначения с отличающимися характеристиками. При помощи ЗУР 9М100 и 9М96 возможно поражение целей на дальностях до 15-40 км. Имеются несколько изделий с дальностью от 150 до 250 км. Наибольшую дальность поражения в 380-400 км показывает ЗУР 40Н6. Досягаемость по высоте доходит до 30-35 км. Ракеты «Триумфа» способны поражать аэродинамические цели со скоростью более 1100 м/с или баллистические при 4800 м/с.



Последняя модификация «Пэтриота» PAC-3 может использовать ЗУР нескольких типов, предназначенные для решения отличающихся задач. Так, ранние модификации ракеты MIM-104 предназначены для перехвата аэродинамических целей и имеют ограниченный потенциал при борьбе с баллистическими. Состоит на вооружении ракета ERINT, оптимизированная для поражения баллистических целей. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа ЗУР, достигает 80-100 км высота – до 25 км. Противоракета ERINT летит на дальность до 45 км и высоту до 20 км.





Комплекс в процессе развертывания

Таким образом, более новая ЗРС С-400 российской разработки очевидным образом опережает более старый Patriot по всем основным тактико-техническим характеристикам. Этот факт в сочетании с другими особенностями техники мог решающим образом повлиять на мнение заказчика.



Невозможная альтернатива

Следует отметить, что у США есть и другие комплексы ПВО/ПРО с более высокими характеристиками. Так, на вооружении ВМС и ПРО США состоит изделие RIM-161 SM-3 – универсальная ЗУР для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. SM-3 последней модификации Block IIA показывает дальность стрельбы 2500 км и высотность не менее 250 км. Ракета развивает скорость ок. 4500 м/с и поражает цель прямым попаданием.



SM-3 используется на кораблях, оснащенных БИУС Aegis. В недавнем прошлом был создан сухопутный вариант комплекса ПВО/ПРО Aegis Ashore – по сути, корабельные агрегаты, размещенные на сухопутной постройке. Несколько таких комплексов развернуто или строится в зарубежных странах в рамках глобальной системы ПРО.



Украина планирует "атомный рывок"

Пуск ЗУР

Возможно, США могли бы заинтересовать Индию своим комплексом «Иджис Эшор» и его ракетами SM-3. Однако появление такого предложения маловероятно по политическим и иным причинам. Кроме того, индийской стороне требуются мобильные системы, и она вряд ли заинтересуется сложным стационарным комплексом. Также потенциального заказчика не устроит стоимость строительства и эксплуатации.



Последний аргумент

Индия продолжает строительство собственной оборонной промышленности и осваивает новые направления, но все еще серьезно зависит от импорта. По данным SIPRI, только в прошлом году на иностранную продукцию потратили почти 3 млрд долл. Имеется тенденция к увеличению военного бюджета и трат на импортную продукцию. Таким образом, индийская армия остается одним из самых выгодных и желанных клиентов для любого производителя продукции военного назначения.



Контракт на С-400 предусматривает поставку 5 полковых комплектов, каждый из которых стоит ок. 1 млрд долл. В скором будущем эти деньги достанутся российским предприятиям. Американской промышленности, не сумевшей завоевать заказ на свои ЗРК Patriot, приходится завидовать – и решать свои проблемы сомнительными методами.





«Пэтриот» не смог обойти «Триумф» по тактико-техническим характеристикам, да и американо-индийское сотрудничество нельзя назвать длительным и успешным. В подобных условиях, при отсутствии других аргументов, Вашингтон, возможно, прибегнет к последнему доводу в виде санкций по закону CAATSA.



Вряд ли введение санкций или угроза таких мер заставит Индию изменить свое мнение и разорвать контракт с Россией. Однако они серьезно испортят отношения Нью-Дели и Вашингтона. Очевидно, что давление и шантаж – не самый лучший способ заинтересовать партнера и начать плодотворное сотрудничество.



В контексте американо-индийского спора необходимо вспомнить недавние события вокруг С-400 для Турции. На этой почве Вашингтон и Анкара серьезно рассорились, что уже привело к неприятным последствиям для обеих сторон. Впрочем, турецкая армия не отказалась от российских ЗРС. И нет никаких оснований считать, что Индия не последует ее примеру. В октябре 2018 г. Индия сделала крупный заказ на поставку российских зенитных ракетных систем С-400 «Триумф». Уже начато производство заказанных изделий, и до конца года их передадут индийской армии. Однако эти процессы не устраивают США. Вашингтон может принять меры в отношении Индии. Не исключается возможность использования санкций в рамках действующего закона CAATSA.Еще в 2015 г. индийские власти приняли принципиальное решение о заказе российских ЗРС С-400. Речь шла о пяти полковых комплектах с десятками пусковых установок и большим числом прочей техники. 5 октября 2018 г. страны подписали официальный контракт на поставку пяти полков «Триумфа» общей стоимостью 5 млрд долл. США.Договор сразу подвергся критике из Вашингтона. Американская сторона планировала продать Индии свой ЗРК Patriot, но не получила желаемый заказ. Вследствие этого начали регулярно звучать заявления об ошибочном выборе индийского министерства обороны, а также о его возможных негативных последствиях. В ответ на это министерство иностранных дел Индии указало, что ЗРС выбрали с учетом национальных интересов, а также призвало другие страны уважать этот выбор.Со временем США перешли от критики к угрозам. Любопытное заявление такого рода прозвучало 20 мая. В ходе одного из мероприятий и.о. помощника госсекретаря по делам Центральной и Южной Азии Элис Уэллс получила вопрос о перспективах российско-индийского сотрудничества в свете закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – CAATSA).Э. Уэллс отметила, что вопрос применения закона в отношении Индии не снят. Впрочем, Вашингтон не спешит прибегать к санкциям. Он намерен предлагать потенциальному заказчику в лице Нью-Дели «системы высочайшего технологического уровня». Комбинировать и сочетать российские и американские разработки не удастся, и поэтому Индии придется выбрать стратегического партнера.Индия выбрала российскую ЗРС и, несмотря на попытки давления со стороны США, не собирается менять свое мнение и разрывать имеющийся контракт. Очевидно, что в основе такой позиции лежат несколько факторов разного рода: технические, экономические и даже политические.Закупке С-400 могло поспособствовать давнее и плодотворное сотрудничество Москвы и Нью-Дели во всех сферах, включая вооружения и военную технику. Разрабатываются совместные проекты, налаживается производство различных образцов, и страны в целом довольны друг другом. Контракт на «Триумфы» в известной мере стал продолжением такой дружбы.На данный момент основу войсковой и объектовой ПВО индийской армии составляют образцы советского / российского производства. Это в известной мере облегчает освоение и интеграцию новых ЗРС в существующие контуры обороны. Также накоплен большой и положительный опыт, что тоже могло стать аргументом в пользу «Триумфа».Аналогичные аргументы за «Пэтриот» отсутствуют, поскольку американское участие в строительстве индийской ПВО было минимальным. В США закупались только ПЗРК FIM-92 Stinger.В сравнении любых образцов техники решающее значение имеют тактико-технические характеристики. Известные данные показывают, что уже на уровне самых общих параметров российская ЗРС С-400 опережает американский комплекс Patriot даже в последней модификации PAC-3. Заметная разница в характеристиках могла стать еще одним поводом для заказа «Триумфа».С-400 и «Пэтриот» выполнены мобильными и построены на самоходных шасси и прицепах. Они могут в минимальное время прибывать на позицию, производить развертывание и заступать на дежурство. При этом российский «Триумф» отличается более совершенными методами пуска. ТПК поднимаются вертикально, а склонение ракеты осуществляется после старта. Patriot нуждается в довороте пусковой установки в нужный сектор.«Триумф» включает несколько радиолокационных средств. Так, РЛС раннего обнаружения 91Н6 засекает цели типа «стратегический бомбардировщик» на дальностях 570 км. Баллистические цели выявляются с 200-230 км. Предусмотрен т.н. всевысотный обнаружитель 96Л6, обеспечивающий наблюдение за обстановкой на высотах до 100 км.Patriot засекает аэродинамические цели при помощи РЛС AN/MPQ-53. Она способна обнаружить бомбардировщик с расстояния не менее 180-200 км. Малогабаритные баллистические цели засекаются с 80-100 км. Комплекс PAC-3 дополняется РЛС AN/MPQ-65, оптимизированной для работы по баллистическим целям.В боекомплект С-400 входят несколько зенитных управляемых ракет разного назначения с отличающимися характеристиками. При помощи ЗУР 9М100 и 9М96 возможно поражение целей на дальностях до 15-40 км. Имеются несколько изделий с дальностью от 150 до 250 км. Наибольшую дальность поражения в 380-400 км показывает ЗУР 40Н6. Досягаемость по высоте доходит до 30-35 км. Ракеты «Триумфа» способны поражать аэродинамические цели со скоростью более 1100 м/с или баллистические при 4800 м/с.Последняя модификация «Пэтриота» PAC-3 может использовать ЗУР нескольких типов, предназначенные для решения отличающихся задач. Так, ранние модификации ракеты MIM-104 предназначены для перехвата аэродинамических целей и имеют ограниченный потенциал при борьбе с баллистическими. Состоит на вооружении ракета ERINT, оптимизированная для поражения баллистических целей. Максимальная дальность стрельбы, в зависимости от типа ЗУР, достигает 80-100 км высота – до 25 км. Противоракета ERINT летит на дальность до 45 км и высоту до 20 км.Таким образом, более новая ЗРС С-400 российской разработки очевидным образом опережает более старый Patriot по всем основным тактико-техническим характеристикам. Этот факт в сочетании с другими особенностями техники мог решающим образом повлиять на мнение заказчика.Следует отметить, что у США есть и другие комплексы ПВО/ПРО с более высокими характеристиками. Так, на вооружении ВМС и ПРО США состоит изделие RIM-161 SM-3 – универсальная ЗУР для борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. SM-3 последней модификации Block IIA показывает дальность стрельбы 2500 км и высотность не менее 250 км. Ракета развивает скорость ок. 4500 м/с и поражает цель прямым попаданием.SM-3 используется на кораблях, оснащенных БИУС Aegis. В недавнем прошлом был создан сухопутный вариант комплекса ПВО/ПРО Aegis Ashore – по сути, корабельные агрегаты, размещенные на сухопутной постройке. Несколько таких комплексов развернуто или строится в зарубежных странах в рамках глобальной системы ПРО.Возможно, США могли бы заинтересовать Индию своим комплексом «Иджис Эшор» и его ракетами SM-3. Однако появление такого предложения маловероятно по политическим и иным причинам. Кроме того, индийской стороне требуются мобильные системы, и она вряд ли заинтересуется сложным стационарным комплексом. Также потенциального заказчика не устроит стоимость строительства и эксплуатации.Индия продолжает строительство собственной оборонной промышленности и осваивает новые направления, но все еще серьезно зависит от импорта. По данным SIPRI, только в прошлом году на иностранную продукцию потратили почти 3 млрд долл. Имеется тенденция к увеличению военного бюджета и трат на импортную продукцию. Таким образом, индийская армия остается одним из самых выгодных и желанных клиентов для любого производителя продукции военного назначения.Контракт на С-400 предусматривает поставку 5 полковых комплектов, каждый из которых стоит ок. 1 млрд долл. В скором будущем эти деньги достанутся российским предприятиям. Американской промышленности, не сумевшей завоевать заказ на свои ЗРК Patriot, приходится завидовать – и решать свои проблемы сомнительными методами.«Пэтриот» не смог обойти «Триумф» по тактико-техническим характеристикам, да и американо-индийское сотрудничество нельзя назвать длительным и успешным. В подобных условиях, при отсутствии других аргументов, Вашингтон, возможно, прибегнет к последнему доводу в виде санкций по закону CAATSA.Вряд ли введение санкций или угроза таких мер заставит Индию изменить свое мнение и разорвать контракт с Россией. Однако они серьезно испортят отношения Нью-Дели и Вашингтона. Очевидно, что давление и шантаж – не самый лучший способ заинтересовать партнера и начать плодотворное сотрудничество.В контексте американо-индийского спора необходимо вспомнить недавние события вокруг С-400 для Турции. На этой почве Вашингтон и Анкара серьезно рассорились, что уже привело к неприятным последствиям для обеих сторон. Впрочем, турецкая армия не отказалась от российских ЗРС. И нет никаких оснований считать, что Индия не последует ее примеру. Рябов Кирилл Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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