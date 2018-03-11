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Петра Порошенко высмеяли после 4G-обещаний
11 марта 2018, 09:09 • 406 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в большинстве областных центров страны мобильные операторы запустят 4G.
Президент Украины Петр Порошенко стал предметом насмешек в социальных сетях после заявления о том, что в стране уже в 2018 году повсеместно будет доступна высокоскоростная 4G-сеть.
Свое заявление Порошенко традиционно, оставил на личной странице в социальной сети Facebook. Комментаторы не жалели чувств лидера киевской хунты. Так, Vasyl Obolonsky назвал сказанное "победой", однако предположил, что для начала следует "сделать в Киеве стабильный 3G". Впрочем, "это мелочь", добавил комментатор. Vladimir Gerasimov и вовсе отметил, что украинские бюрократы, как всегда, будут соблюдать свои сроки.
Словом, обещаниям Петра Порошенко мало кто поверил.
Досье
В 2018 году на территории Украины доступна лишь 3G-сеть. И широкое распространение в стране она получила лишь в 2015 году.
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