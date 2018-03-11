Петра Порошенко высмеяли после 4G-обещаний

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в большинстве областных центров страны мобильные операторы запустят 4G.

Президент Украины Петр Порошенко стал предметом насмешек в социальных сетях после заявления о том, что в стране уже в 2018 году повсеместно будет доступна высокоскоростная 4G-сеть.

"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь", - сказал Порошенко, добавив, что в Киеве, как он надеется, 4G появится "в течение нескольких месяцев".

Свое заявление Порошенко традиционно, оставил на личной странице в социальной сети Facebook. Комментаторы не жалели чувств лидера киевской хунты. Так, Vasyl Obolonsky назвал сказанное "победой", однако предположил, что для начала следует "сделать в Киеве стабильный 3G". Впрочем, "это мелочь", добавил комментатор. Vladimir Gerasimov и вовсе отметил, что украинские бюрократы, как всегда, будут соблюдать свои сроки.

"...пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет", - пишет комментатор.

Словом, обещаниям Петра Порошенко мало кто поверил.

Досье

В 2018 году на территории Украины доступна лишь 3G-сеть. И широкое распространение в стране она получила лишь в 2015 году.