Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дело Рубана: Порошенко начинает охоту на ведьм
Собчак устроила пиар-кампанию на экологической катастрофе в Подмосковье
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя&qu...
Игра, зомбировавшая миллионы: CNN назвал Flash-игру причиной провала кампании Кл...
Главная / Политика

Петра Порошенко высмеяли после 4G-обещаний

11 марта 2018, 09:09  •  406 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в 2018 году в большинстве областных центров страны мобильные операторы запустят 4G.
Президент Украины Петр Порошенко стал предметом насмешек в социальных сетях после заявления о том, что в стране уже в 2018 году повсеместно будет доступна высокоскоростная 4G-сеть.
"Планируется, что в 2018 году в абсолютном большинстве областных центров мобильные операторы запустят 4G связь", - сказал Порошенко, добавив, что в Киеве, как он надеется, 4G появится "в течение нескольких месяцев".
Свое заявление Порошенко традиционно, оставил на личной странице в социальной сети Facebook. Комментаторы не жалели чувств лидера киевской хунты. Так, Vasyl Obolonsky назвал сказанное "победой", однако предположил, что для начала следует "сделать в Киеве стабильный 3G". Впрочем, "это мелочь", добавил комментатор. Vladimir Gerasimov и вовсе отметил, что украинские бюрократы, как всегда, будут соблюдать свои сроки.
"...пока наша бюрократия с частотами разберется и разрешениями всякими, в мире уже 7G будет", - пишет комментатор.
Словом, обещаниям Петра Порошенко мало кто поверил.
Досье
В 2018 году на территории Украины доступна лишь 3G-сеть. И широкое распространение в стране она получила лишь в 2015 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

406
Источник
Похожие новости
11 марта 2018, 09:09
Китай объяснил США, чем война отличается от отстаивания законных интересов
10 марта 2018, 13:39
Я расслабляюсь: Путин рассказал о своих нерабочих фото и о снимках с медведем
11 марта 2018, 09:09
"Такой петросянщины мир еще не видел" - украинского "плевателя" высмеяли после нападения на русского

Загрузка...
11 марта 2018, 09:09
Британия "в ближайшие недели" введет новые санкции против России
11 марта 2018, 12:24
Собчак устроила пиар-кампанию на экологической катастрофе в Подмосковье
10 марта 2018, 14:54
Путин: Россия готова к диалогу с США и не приемлет вмешательства в выборы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
05 марта 2018, 11:39
Коммерческий директор «Нафтогаза» заврался, объясняя, почему Украина покупает газ в четыре раза дороже российского
08 марта 2018, 09:24
«Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
08 марта 2018, 11:28
Северному потоку конец. Я сказал!
08 марта 2018, 03:09
Газ голову кружит: Порошенко запутался в словах, предвкушая деньги "Газпрома"
06 марта 2018, 08:54
Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США
06 марта 2018, 08:54
Третья перемога: 1 доллар за 1 метр кубический
07 марта 2018, 20:39
Уже отметила 8 Марта: Собчак заявила о снятии Путина с предвыборной гонки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.