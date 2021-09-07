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Петр Толстой: Жителям такого крупного района, как Марьино, необходим собственный МФЦ

07 сентября 2021, 17:35  •  26 • Политика
Просторный и многофункциональный центр, наконец, появится в Марьино. Столичный район долгое время оставался без собственного МФЦ. Новое помещение, в котором откроют учреждение, посетил вице-спикер Госдумы, кандидат в депутаты российского парламента восьмого созыва Петр Толстой. Политик побывал на объекте вместе с представителями управы района.
Радует, что здесь все делается по московскому стандарту и современному типовому проекту. Это будет здорово. Жителям такого большого района как Марьино собственный МФЦ действительно необходим. Тем более, он находится в шаговой доступности от метро. Прекрасное решение, - рассказал Пётр Толстой.
Проблема с отсутствием собственного Центра госуслуг волновала марьинцев уже не первый год. Напомним, в нашу жизнь такие учреждения вошли несколько лет назад. Те, кто пользовался их услугами, знает, что в МФЦ можно очень быстро поменять паспорт, оформить десятки пособий, документов, а также получить множество справок. Кроме того, обычно работают многофункциональные центры в шаговой доступности от спальных районов.
Вместе с тем жители густонаселенного Марьино до сих пор остаются без этой возможности – им приходится ездить в многофункциональный центр района Люблино. Этот офис расположен на Совхозной улице, 41. Пожилым москвичам и горожанам, у которых есть дети, добираться сюда совсем неудобно. Из-за большого числа посетителей МФЦ страдают и сами люблинцы – несмотря на высокие стандарты обслуживания в таких центрах, местный офис часто собирает очереди.
Москвичи множество раз обращались к городским властям с просьбой решить проблему. Поступали такие сигналы и в приемную Петра Толстого. Парламентарий не остался в стороне и решил разобраться в ситуации с переполненным МФЦ. В частности, в мае он помог организовать общественные обсуждения проекта марьинского Центра госуслуг.
Не так давно для МФЦ Марьино нашли помещение в одной из самых доступных точек района – в четырехэтажном центре «Фэнтази-Парк». Здание находится на Люблинской улице, 100, в шаговой доступности сразу от двух станций метро – «Братиславская» и «Марьино».
Эти помещения совсем не старые, открылись только в 2008 году. Вместе с тем требования у столичных многофункциональных центров очень высокие. Поэтому будущий центр ремонтируют комплексно. Предстоит провести не только косметические работы, но и перепланировку. Также запланирован монтаж инженерных систем – вентиляции и пожарной сигнализации.
Представители компании-подрядчика сообщили, что ремонт помещения МФЦ закончат уже к концу 2021 года. Особое внимание отводят доступности офиса для маломобильных горожан – здесь оборудуют комфортные пандусы и поручни для инвалидов. Пётр Толстой подчеркнул, что марьинский МФЦ будет соответствовать всем высокотехнологичным стандартам, которые внедрили во всех учреждениях Москвы.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Город Москва - Люблинскому одномандатному избирательному округу № 199 Толстого Петра Олеговича.

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