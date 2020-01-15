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Петр Толстой: Госдума согласует кандидатуру Мишустина на пост премьера
15 января 2020, 20:39 • 45 • В России
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире радио «КП» заявил, что депутаты согласуют кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост премьера.
- Я думаю, что да (кандидатура Мишустина будет согласована, - ред.) - сказал «КП» Толстой. - Депутаты Госдумы, во всяком случае те, с которыми я имею честь общаться, относятся к Мишустину, как профессионалу высококлассному. Его работа - как главы Федеральной Налоговой службы и до этого — свидетельствует, что он действует системно и передовыми методами управления достигает результата. Это для руководителя правительства важный показатель. Поэтому выбор президента не случаен.
Сейчас Михаил Мишустин находится в Госдуме. Эту новость подтвердил вице-спикер.
- Я сейчас нахожусь в Государственной Думе. Сейчас начнется заседание Совета Госдумы. Скорее всего, на нем будет присутствовать Михаил Мишустин, - отметил Толстой. - Если президент вносит кандидатуру, парламент ее должен согласовать и рассмотреть. У нас есть определенная процедура. Утром состоится заседание фракции «Единая Россия».
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