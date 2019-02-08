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Петр Симоненко в эксклюзивном интервью «Комсомолке»: На месте президента Украины я бы дал Донбассу полную автономию и вывел бы оттуда войска

08 февраля 2019, 14:09  •  66 • В России

После того как в Центральной избирательной комиссии Украины председателю Коммунистической партии незалежной Петру Симоненко отказали в регистрации в качестве кандидата в президенты страны, он собрался обжаловать это решение. Чтобы узнать у политика, на каком этапе сейчас находится судебный процесс, мы связались с Петром Николаевичем по телефону.

Непривычно из центра Донецка вести диалог с действующим украинским политиком - хоть и дистанционно. За несколько минут до звонка мы услышали звуки очередного «прилета» - снаряд упал на окраине столицы Республики. Жаль, что Симоненко этого не услышал...

- Петр Николаевич, что вы предприняли после того, как ваши документы отказались принять в Центральной избирательной комиссии?

- Документы-то они приняли. Но отказали в регистрации моей кандидатуры в президенты страны. Они считают, что раз я выдвинут от Коммунистической партии Украины, то я не имею права принимать участие в выборах. Вчера было заседание по этому вопросу в апелляционном суде. Слышали бы вы, что там нагородили. Фактом является то, что не допустить Компартию к выборам - это однозначно «заказушное» дело. Завтра мы будем подавать жалобу на решение Центральной избирательной комиссии в Верховный суд. Дальше пойдем в Европейский суд по правам человека. Говорить о правосудии и законности на Украине нет никакой перспективы. Понятие демократии для Украины вообще не применимо. Здесь существует политическая диктатура, а у власти лишь олигархи, неофашисты и организованная преступность – как раз те люди, которые являются последователями нацистской идеологии.

Донбасс не выбирал нынешнее руководство Украины

- Как, по вашему мнению, может разрешиться война в Донбассе, если на Украине все-таки останется преступное руководство, которым управляют с Запада?

- Это преступное руководство полностью находится под контролем американцев. Проблема в таком случае не разрешится. Она будет иметь перманентный характер, а сам конфликт будет продолжаться. Почему они не допускают нашу партию? Потому что мы давно уже предложили правильную концепцию решения этой проблемы. В чем заключается эта идея: первое – президент-коммунист будет вести переговоры в Украине, а не в Брюсселе, Вашингтоне или Москве. Мы здесь договоримся с представителями Донецка и Луганска, посмотрим в глаза друг другу, рассмотрим конкретные вопросы дальнейшего нахождения этих территорий в составе Украины и примем соответствующее решение.

- Что бы вы предложили сразу?

- Полную автономию этого региона, федерализацию, экономическую самостоятельность и возврат территории Донецкой и Луганской области до административных границ, какими они были до войны. И чтобы это было на доверии – отвел бы все войска и вернул их в место их постоянного базирования. Проблему решили бы через диалог, внеся изменения в Конституцию. Если бы Верховный совет не согласился с предложением Коммунистической партии, я бы принял решение – распустить Верховную раду. А дальше продолжал бы готовить все документы и досрочные парламентские выборы. Без доверия этот конфликт не будет разрешен. Если он не будет разрешен, тогда Украина будет входить в интересы американцев, а те постоянно будут подбрасывать дрова в костер.

- За эти пять лет у вас возникало желание посетить Донбасс?

- Я каждый день с этим живу. У меня там могилы моих родителей, у меня там родные живут. Я сам в Донецке работал. Проблема состоит только в том, что за мной стоит организация. И если я появлюсь на родине, то с моими товарищами понятно что сделают. Надо изменить русофобский алгоритм, который заложен официальной политикой Киева. Надо изменить понятие людей, что якобы здесь агрессия и прочее. Это гражданская война. И развязал ее Киев против граждан, проживающих в Донбассе.

Люди и Зверево

Коммунист рассказал, что на месте президента незалежной разогнал бы Верховную Раду, если бы та не принимала правильных решенийФото: Олег ТЕРЕЩЕНКО

- Вы помогали чем-то жителям Донбасса за время войны? Может быть, адресной гуманитарной помощью?

- У нас не было такой возможности. Наша поддержка и помощь Донбассу - это прежде всего помощь всему народу Украины протрезветь, сбросить туманную пелену и понять одну простую вещь. Владимир Ильич Ленин учил нас: вы, рабочие, поймите, что те, кто сколачивает капитал, обогащаясь на вашей крови, сталкивают вас лбами. Так и с гражданами Украины. Надо сейчас объединиться и понять, куда направлять это оружие. Враг народа Украины сейчас сидит в правительственных креслах.

- За разговоры с журналистами из Донецка вам в Украине ничего не грозит?

- Все, что я говорю, они уже знают. И против меня возбуждено пять уголовных дел. Моим товарищам, оставшимся в Украине, «пришили» 109-ю и 110-ю статьи (государственная измена). Каждого пытаются унизить через эти обвинения. Постоянно идут угрозы. Спецслужбы проводят с нашими товарищами в Славянске, Краматорске, Дружковке беседы с угрозами. А в Константиновке нашего врача больше года искали, а они его в подвале спрятали и издевались над ним только потому, что он был единственным коммунистом в горсовете. Мы находимся в боевой обстановке. Идет фронт идеологической борьбы за сознание, за умы людей. А война идет за то, чтобы это сознание не просыпалось.

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