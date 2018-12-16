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Петр Порошенко свозит на испанскую виллу картины за $30 млн.

16 декабря 2018, 15:39  •  222 • В России

16 декабря вечером в программе «Новые Русские Сенсации» на НТВ расскажут, как президент Украины обустраивает виллу в Марбелье. Тема выпуска - «Порошенко. Побег в Испанию».

Как известно, в предвыборной кампании на Украине рейтинг действующего президента Петра Порошенко низкий, а в пяти областях он возглавил антирейтинг. Корреспонденты НТВ в Испании встретились с экс-другом Порошенко беглым украинским олигархом Александром Онищенко. Он знает много тайн Порошенко, к примеру, о подготовке убежища в Испании. По мнению Онищенко, именно сюда сбежит Порошенко после своего краха на Украине.

Вилла Петра Порошенко находится в элитном районе на юге Испании. Местечко Сан-Педро в Марбелье выбрано не случайно – в поселке «Святого Петра» приобрели виллы друзья Порошенко, которые сейчас занимают важные посты на Украине. «Дача» площадью 1452 квадратных метра окружена пальмами, имеет несколько бассейнов.

Президент Украины обустраивает тайное убежище за границейФото: НТВ

- Оценивается она сейчас в $5-7 млн. (332 – 465 млн. руб.). Ясно, что недвижимость не задекларирована, оформлена через гибралтарскую оффшорную компанию. Есть стопроцентная информация о том, что Порошенко вкладывает наворованные деньги в ценности, произведения искусства, - говорит экс-депутат «Верховной Рады» Александр Онищенко. – Он покупал картины на аукционе «Сотбис». Например, одну купил за $30 млн.

Эту картину, как и многие другие ценности, теперь украшают виллу Порошенко в Испании. Недвижимость Порошенко серьезно охраняется, здесь любят бывать дети президента Украины. Да и его самого видели, скупающим лекарства в аптеке, навеселе за рулем «Porsche»…

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