Петр Порошенко справляет в Фейсбуке победу

За несколько часов до Нового года аккаунт Петра Порошенко в социальной сети Фейсбук просто лопнул от победных реляций.

- Этот год был годом больших испытаний. Но одновременно и годом достижений и побед – написал то ли сам Петр Порошенко, то ли специально-обученный человек, ведущий его аккаунт в интернете.

Главной победой, судя по первой заставке аккаунта, Петр Порошенко считает создание Украинской поместной церкви, то есть, раскол православия в политических целях. Сомнительная заслуга. Следом, Петр Алексеевич рапортует об успехах во внешнем управлении Украиной: «В 2018 году мы не только сохранили, но и значительно создали мощную трансатлантическую коалицию в поддержку Украины». В чем заключается эта поддержка, кроме вялого поругивания России на тусовках евробюрократов, Порошенко не сообщает. Об экономических успехах Украины сказано скромно:

«Нам удалось привести несколько крупных проектов в области инфраструктуры. Среди них и запуск в туннеля, а также доставка локомотивов General Electric, и начало работы в аэропорту Борисполь».

Любопытно, что ни в одной «победной» реляции не упоминается Россия, российская агрессия и прочие слова-штампы широко использующиеся украинскими политиками. Ни слова не сказано и про Донбасс, как будто и нет его. Украина воюет, «совершенствует боевую выучку» - но с кем и где, не говорится. Через три месяца на Украине выборы, возможно, Петр Порошенко сообразил, что русофобия может помешать во второй раз сесть в президентское кресло. А пятилетняя война на своей территории и со своим народом вообще может его похоронить президентские амбиции.