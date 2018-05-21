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Петр Порошенко отозвал представителей Украины из всех уставных органов СНГ

21 мая 2018, 16:24  •  27 • В России

Суббота, а это значит, что пан Петро Порошенко начинает радовать окружающих своими оригинальными поступками и нестандартными высказываниями. А если перед субботой в пятницу или четверг был какой-либо праздник, то период «оригинального» поведения растягивается на все эти дни.

Вот в день вышиванки, а на Украине есть и такой праздник, который в этот раз пришелся на 17 мая, все, кто его праздновал, ходил в этой рубашке, все из себя нарядные. В Харькове работники Завода им. Малышева, ранее выпускавшего танки, вспомнили о профиле своего предприятия и даже вышили на баннере танк «оплот». Наверное, чтобы не потерять квалификацию. Так-то танки завод давно не выпускает новые, денег и всего остального хватает разве что на ремонт подбитых на Донбассе машин, и то не всех. Завод «Южмаш» мог бы тогда ракету вышить, например, «Сатану» какую-нибудь. Но не стал, некому, наверное, разбежались все. Скорее всего, по этой же причине не стали вышивать самолет и на «Антонове». А какой бы авианосец или крейсер могли бы вышить украинские адмиралы. А то им делать все равно нечего, целая куча береговых адмиралов сидит, могли бы и повышивать.

И занимающий пост президента Украины Петр Порошенко тоже в этот день был такой нарядный, такой нарядный, что поделился плодами, своей фантазии прямо с жителями Днепропетровска, в котором он принял участие во флэшмобе, посвященном вышиванке. Благо день выдался солнечный, многим напекло голову, некоторые дети, говорят, даже сознание теряли в ожидании гаранта. А сам он взял и походя унизил и обидел американцев.

- Украинцы – лучшая нация в мире. Мы объединены, и никто нас не расколет, - заявил он после того, как назвал вышиванку важнейшим символом, объединяющим население Украины. Тут в сознании Петра Алексеевича случилось какое-то помрачение, и он выдал свою оригинальную фантазию на историческую тематику. – Никто не смог у нас, украинцев, выбить любовь к вышиванке, за которую люди шли в тюрьму.

Кто, когда, кого третировал на Украине за вышиванку – оставим на совести самого Порошенко, ведь известно, что тот же Хрущев обожал носить эту национальную одежду. Не говоря уже о выступлениях национальных фольклорных ансамблей и просто самих украинцев. Другое дело, что киевская «интеллигенция», которая, как и вся остальная «интеллигенция» в мире немного брезгует своим народом, к вышиванке действительно относилась несколько брезгливо.

Но вот кто дал Порошенко право так оскорблять американцев? Ведь всем известно, что исключительная нация на планете одна, и это американцы. Их так еще их бывший президент Барак Обама назвал. А тут выходит какой-то Порошенко, бьет шапку об земь и говорит: «Украинцы!» А потом показывает рукой на шапку, что на земле, и говорит: «Дайте денег!» Ох, смотрите, Петр Алексеевич, а то Трамп обидится. И Джавелины-то отберет назад. С огнем играете.

Но Петра Алексеевича уже было не остановить. Тем более, что тут подоспела еще одна памятная дата – День борьбы за права крымско-татарского народа. В этот день в 1944 году после освобождения полуострова от фашистов СССР началась депортация крымских татар из Крыма за сотрудничество с нацистскими оккупантами. Мера была жесткая, но и было за что. При пособничестве крымских татар были казнены более 71 тысячи крымчан, а при непосредственном участии 15 тысяч гражданских лиц из семей местных коммунистов были убиты в концлагере «Красный». Зверства крымских татар, многие из которых дезертировали из красной армии, вылавливавших и убивавших партизан, тоже были хорошо известны. Понятно, что нынешние крымские татары не имеют никакого отношения к тем преступлениям (не упрекаем же мы сейчас потомков солдат Вермахта в том, что творили их деды и отцы) и являются обычными гражданами РФ. Более того, после воссоединения Крыма с Россией Владимир Путин подписал указ «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

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И Порошенко тоже решил сделать для нынешнего крымско-татарского населения что-то хорошее. Он провозгласил грядущие изменения в Коснтитуции Украины, которые «должны закрепить неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства». Право на самоопределение, но исключительно в составе.

- Это как? – спросите вы. Отвечу. Это, что если что, в случае угрозы «государственному суверенитету Украины» президент страны сможет ввести в Крыму «особый режим управления» – назначить «специального государственного урядника». При этом соответствующие полномочия местных органов власти будут прекращены.

Понятно, что все это начнет действовать после того, как Крым, в котором осталось жить подавляющее большинство крымско-татарского населения (почему-то они решили воспользоваться преференциями в России, а не кинулись в «братские объятия» Украины и Порошенко), «вернется в Украину». Во что Порошенко как бы верит или, во всяком случае, публично эту уверенность демонстрирует.

А там где Крым, как вы понимаете, там же и мост. Крымский. Петр Алексеевич в эти дни получил столько советов, что делать с мостом, что кто другой давно бы запил от необходимости выбора в этом многообразии вариантов. Одни советовали его взорвать, другие снести, третьи распилить и сдать в металлолом в «будочку приема металла дяде Янкелю, шо на Дерибасовской». Другой бы запил, а Петр Алексеевич только нарядился. В вышиванку. Или еще как-то. Но был наряден и милостив. В хорошем настроении. А потому разрешил мосту существовать.

- Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления. А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев, - заявил он на мероприятии, посвященном как раз вопросам крымско-татарского населения.

Как Россия защитит Крымский мост

И тут все, конечно же, вздохнули свободнее. Раз уж сам Порошенко разрешил. Гора с плеч, как говорится!

А Петр Алексеевич вернулся с мероприятия, нарядился в вышиванку (или как-то иначе) и тут же подумал: не слишком ли он милостив? Особенно с москалями. И тут же, вспомнив, что Украина де-юре не является членом СНГ, будучи при этом его учредителем, решил окончательно порвать все связи и подписал указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов СНГ.

И немедленно… Нет, нет, немедленно известил всех об этом в твиттере.

- Сегодня подписал Указ об отзыве всех представителей Украины из всех уставных органов СНГ. Для нас СНГ окончательно и бесповоротно ушло в прошлое. Будущее же наше - в Европе, и только! Слава Европе, и слава Украине!», - написал он на своей странице в Twitter и объяснил, почему Европе слава. - Европа – это уже давно не только географическая категория. Это, прежде всего, общие ценности независимости, демократии и уважения человека и его прав и свобод. Уверен, Украина станет членом большой европейской семьи! Празднуем День Европы вместе!

Петр Алексеевич! Вы по пути в Европу с вышиванкой наперевес еще праздник придумайте, хоть про шаровары. Чтобы не забыть, а в Европу в рубашке и без порток, согласитесь, неудобненько как-то с голым задом. Во всех смыслах.

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