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Петр Порошенко: "Киевские князья зря основали Москву". Юрий Долгорукий: "Да неужели?!"

19 апреля 2018, 20:39  •  162 • В России

Если бы Петр Порошенко был не президентом Украины, а учился в школе, то по истории у него была бы жирная «двойка». Выступая в четверг в Верховной Раде, Петр Алексеевич объявил: «Киевские князья в свое время очень опрометчиво основали Москву». Взял паузу. Улыбнулся. И сорвал бурные продолжительные аплодисменты. Похоже, депутатам Верховной Рады по истории надо ставить вовсе «кол».

Даже не потому что киевские князья в своих склепах перевернулись бы, узнав, что на месте Руси, где они правили, придумали какую-то Украину. Об этом отдельный разговор. Долгий и трудный. Не сейчас.

Сейчас давайте о том, кто основал Москву. И кто сделал Киев столицей древней Руси.

Москву, как всем известно, в 1147 году основал Юрий Долгорукий — в то время князь ростово-суздальский, а никакой не киевский. Киев Долгорукий завоевал и стал в нем княжить на пару лет позже, в 1149-м. Да-да, можно сказать древний москвич правил в Киеве, но уж никак не киевский князь основал Москву. Это раз.

И два. Сам Киев сделал столицей древней Руси в 882 году Вещий Олег - князь новгородский. Может быть, и очень опрометчиво, как заметил бы Порошенко. Ведь до этого столица Руси была в Новгороде.

Так что, пану Порошенко, прежде чем смешить людей своей комичной историей, лучше бы почитать учебники. Древнерусские киевские князья в историю-то вошли. А вот президент Украины в нее, кажется, вляпался.

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