Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики

Петр Бобылев, руководивший на протяжении года департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен заместителем главы Минэнерго России. Соответствующее распоряжение опубликовано 4 октября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации»,— сказано в документе.

До прихода в Минэкономразвитие Бобылев 10 лет проработал в Минэнерго, занимая такие должности, как начальник отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.

В октябре прошлого года он перешел на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития.

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21 сентября президент России Владимир Путин назначил Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции, до этого времени занимавшего пост заместителя министра труда. В Министерстве юстиции уточнили, что Вуколов на новой должности будет курировать деятельность ФСИН России.