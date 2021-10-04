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Петр Бобылев из Минэкономразвития назначен заместителем министра энергетики

04 октября 2021, 21:10  •  76 • Политика
Петр Бобылев, руководивший на протяжении года департаментом конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития, назначен заместителем главы Минэнерго России. Соответствующее распоряжение опубликовано 4 октября на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Бобылева Петра Михайловича заместителем министра энергетики Российской Федерации»,— сказано в документе.
До прихода в Минэкономразвитие Бобылев 10 лет проработал в Минэнерго, занимая такие должности, как начальник отдела, замдиректора департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике, замдиректора департамента развития электроэнергетики.
В октябре прошлого года он перешел на должность главы департамента конкуренции, энергоэффективности и экологии Минэкономразвития.
4 октября Владимир Путин назначил замглавы Минстроя Максима Егорова временно исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области. Кроме того, российский лидер принял отставку губернатора Владимирской области Владимира Сипягина и предложил депутату Александру Авдееву возглавить Владимирскую область. Авдеев тоже дал свое согласие.
21 сентября президент России Владимир Путин назначил Всеволода Вуколова заместителем министра юстиции, до этого времени занимавшего пост заместителя министра труда. В Министерстве юстиции уточнили, что Вуколов на новой должности будет курировать деятельность ФСИН России.
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