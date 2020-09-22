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Главная / Политика

"Петля для независимости": Запад пугает белорусов последствиями интеграции с Россией

22 сентября 2020, 11:10  •  32 • Политика
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Жителям республики угрожают "откатом" на 30 лет назад
В результате волнений в Белоруссии президент Александр Лукашенко стал полностью послушен Кремлю и ради политической карьеры и просто сохранения жизни готов поступиться суверенитетом республики. Так в эфире "Радио Свободы" комментируют сообщения о работе над "дорожными картами" по интеграции России и Белоруссии.
Обозреватель Сергей Наумчик обратил внимание на слова госсекретаря Союзного государства Григория Рапоты о том, что интеграционным процессам дан новый импульс. Журналист "Радио Свободы" признал, что не в курсе, о чем конкретно идет речь, но предположил, что Лукашенко в новых обстоятельствах дал согласие на то, от чего отказывался раньше. В частности, на переделку белорусского законодательства под российскую кальку, хождение российского рубля по всей территории Союзного государства, создание единой таможенной и пограничной службы.
"Если такие решения будут приняты, это вернет Белоруссию в период между 27 июля 1990 г. и 25 августа 1991 г. – тогда уже был суверенитет, но еще не было независимости",
– передает "Радио Свободы". Автор статьи пугает: белорусское правительство будет исполнять волю Москвы, а Лукашенко, получив функции "первого секретаря при генсеке", будет слушаться команды из Москвы "к ноге!".
"Дорожные карты" интеграции станут петлей для независимости Белоруссии", – рисует мрачную перспективу журналист западного СМИ.
Ранее представитель Республиканской партии труда и согласия Белоруссии Александр Лукашок раскрыл план объединения промышленности двух государств.

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