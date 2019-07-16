Петицию к Зеленскому поддержал миллион жителей Донбасса

ДОНЕЦК, 16 июля. /ТАСС/. Миллион жителей Донбасса поддержал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому "Выбор Донбасса" с требованиями предоставить региону особый статус, прекратить обстрелы, вернуть жителям пенсии, признать право на интеграцию с РФ. Известие об этом аплодисментами встретили во вторник сотни жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Они собрались в центре Донецка, где был установлен огромный экран, на который выводились данные подсчета голосов в реальном времени. "Нас миллион! Зеленский, как слышно?" - скандировали собравшиеся, когда на нем высветилось семизначное число.

Участники митинга уверены, что голос миллиона человек не может быть не услышан в Киеве и акция "Выбор Донбасса" внесет свой вклад в мирное урегулирование конфликта на востоке Украины.

"Тысячи жителей Донбасса в рамках акции "Выбор Донбасса" уже несколько месяцев требуют от новоизбранного президента Зеленского прекратить войну, признать особый статус Донбасса, снять экономическую блокаду, - заявил, выступая на митинге, один из активных участников акции Сергей Ярош. - Я горжусь тем, что наш народ, несмотря ни на что, решил достучаться до президента Украины таким мирным способом, чтобы, наконец-то, прекратилась война на нашей земле". Он выразил уверенность, что массовые требования жителей Донбасса будут услышаны и Зеленский "просто не сможет на них не отреагировать".

Другая участница митинга Елена Крутикова подчеркнула, что такая массовая поддержка акции "Выбор Донбасса" говорит о реальных настроениях жителей региона. "Мы требуем осудить военных преступников Порошенко и Коломойского! Требуем вернуть нашим ветеранам пенсии! Требуем особый статус для Донбасса! Мы намерены продолжать акцию до тех пор, пока нас не услышит господин Зеленский. Пока он не поймет, что жители Донбасса заслужили мир на своей земле!" - сказала активистка.

Жители Донбасса также уверены, что их желание остановить войну в регионе поддерживают многие на Украине. "Я часто общаюсь с молодежью, которая живет на украинской стороне, - сказал житель Луганской народной республики Влад Веретельников. - Многие живут и работают в Киеве. Так вот, они знают об акции "ЗеленскийПризнайВыборДонбасса". Знают и сочувствуют. Они почти все голосовали за Зеленского на президентских выборах. И на выборах в Верховную раду собираются его поддерживать. И они все - за мир и в Донбассе, и на Украине".

Акция "Выбор Донбасса"

Акция "Выбор Донбасса" - крупнейшее общественное мероприятие за всю историю республик. Она началась в мае этого года. Ее инициатором стала жительница Горловки Евгения Тертычная, которая записала видеообращение к президенту Украины.

Инициативу подхватили земляки. Буквально на следующий день социальные сети заполнили подобные же обращения к Зеленскому. 20 мая блогеры из ДНР создали сайт "Выбор Донбасса", где каждый может подписаться под требованиями к президенту Украины, а также разместить собственное обращение с хэштегом #ЗеленскийПризнайВыборДонбасса. Под обращением поставили свои подписи и главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Сама Евгения Тертычная на митинге в центре Донецка выразила благодарность жителям Донбасса за поддержку своей инициативы. "Я живу в городе, который постоянно обстреливает украинская армия. Город, который просыпается и засыпает под разрывами снарядов. Записывая обращение, я даже не думала, какой шквал негатива это вызовет с украинской стороны. Но я себе и представить не могла тогда, сколько людей меня поддержит. Сколько людей потребуют у Зеленского мира для нашего родного Донбасса! Нас миллион, и я вами горжусь!" - заявила Тертычная.