Петиция в защиту двух украинских каналов набрала необходимое число подписей

Электронная петиция в поддержку украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne набрала достаточное количество подписей для её рассмотрения президентом Украины Петром Порошенко.

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что под обращением подписались 25 тыс. человек.

При этом канал указывает, что счётчик продолжает показывать цифру ниже реального числа подписавшихся.

Петиция была создана в связи с тем, что СНБО Украины намерен рассмотреть вопрос о введении санкций против этих двух украинских каналов. Это стало возможным в связи с тем, что спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал соответствующий проект постановления после проведения голосования в парламенте страны по данному вопросу.