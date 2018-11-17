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Петиция в защиту двух украинских каналов набрала необходимое число подписей

17 ноября 2018, 17:39  •  108 • Украина
Электронная петиция в поддержку украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne набрала достаточное количество подписей для её рассмотрения президентом Украины Петром Порошенко.
 
© pixabay.com
 

Об этом сообщает «112 Украина».

Отмечается, что под обращением подписались 25 тыс. человек.

При этом канал указывает, что счётчик продолжает показывать цифру ниже реального числа подписавшихся.

Петиция была создана в связи с тем, что СНБО Украины намерен рассмотреть вопрос о введении санкций против этих двух украинских каналов. Это стало возможным в связи с тем, что спикер Верховной рады Андрей Парубий подписал соответствующий проект постановления после проведения голосования в парламенте страны по данному вопросу.

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