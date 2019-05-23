|
Петиция об отставке Зеленского набрала более 15 тысяч подписей
23 мая 2019, 13:24 • 52 • Украина
Петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского», опубликованная на сайте украинского лидера, набрала более 15 тыс. подписей.
©president.gov.ua
На 12:45 мск петицию подписали 15 215 человек.
Отмечается, что для её рассмотрения требуется 25 тыс. подписей. Для сбора оставшихся голосов в пользу отставки Зеленского у авторов обращения есть ещё 92 дня.
Петиция за отставку нового украинского лидера появилась на сайте 22 мая.
20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины.
В марте экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
52
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2019, 21:54
|
19 мая 2019, 04:12
|
22 мая 2019, 01:54
|
22 мая 2019, 08:24
|
16 мая 2019, 19:09
|
16 мая 2019, 15:54
|
21 мая 2019, 09:39