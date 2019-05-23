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Петиция об отставке Зеленского набрала более 15 тысяч подписей

23 мая 2019, 13:24  •  52 • Украина
Петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского», опубликованная на сайте украинского лидера, набрала более 15 тыс. подписей.
 
©president.gov.ua
 

На 12:45 мск петицию подписали 15 215 человек.

Отмечается, что для её рассмотрения требуется 25 тыс. подписей. Для сбора оставшихся голосов в пользу отставки Зеленского у авторов обращения есть ещё 92 дня.

Петиция за отставку нового украинского лидера появилась на сайте 22 мая.

20 мая Зеленский официально вступил в должность президента Украины. 

В марте экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.

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