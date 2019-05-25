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Петиция об отставке главы администрации Зеленского набрала нужные для рассмотрения голоса

25 мая 2019, 15:39  •  78 • Украина

КИЕВ, 25 мая. /ТАСС/. Электронная петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов. По данным сайта главы украинского государства, для этого инициативе потребовалось всего два дня.

"Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки главы администрации президента Украины Богдана Андрея Иосифовича за нарушение закона "Об очистке власти", - говорится в тексте народной инициативы. Согласно закону, президент страны Владимир Зеленский или его администрация теперь должны дать на нее ответ.

В пятницу в пресс-службе украинской организации "Общественный люстрационный комитет" сообщили о подаче судебного иска против главы государства. Зеленского обвинили в нарушении так называемого закона о люстрации при назначении Богдана. В иске отмечается, что он с февраля 2010 года по февраль 2014 "занимал люстрационную должность правительственного уполномоченного по вопросам антикоррупционной политики".

В четверг Минюст Украины запросил данные о люстрационной проверке главы администрации Зеленского. По данным ведомства, Богдан подпадает под действие закона о люстрации и не может занимать эту должность. Сам Богдан в тот же день заявил, что считает включение себя в списки на люстрацию "абсолютно несправедливым", так как ранее разоблачил коррупционную схему, в которой был задействован один из авторов этого закона.

Кроме того, в четверг глава администрации президента Украины прокомментировал рассмотрение другой петиции - об отставке самого Зеленского. По словам Богдана, президент Украины не будет на нее реагировать, так как подобные заявления носят характер "шутки".

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