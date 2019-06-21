Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей

Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Уточняется, что автор инициативы предлагает сократить число парламентариев с 450 до 100.

«Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек», — сказано в петиции, зарегистрированной 22 мая.

Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы МВД страны Арсена Авакова.