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Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей

21 июня 2019, 19:24  •  33 • Украина
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.
 
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
 

Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.

Уточняется, что автор инициативы предлагает сократить число парламентариев с 450 до 100.

«Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек», — сказано в петиции, зарегистрированной 22 мая.

Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы МВД страны Арсена Авакова.

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