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Петиция о сокращении Рады набрала нужное число подписей
21 июня 2019, 19:24 • 33 • Украина
Электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.
© Tarasov/ZUMAPRESS.com globallookpress.com
Об этом свидетельствуют данные на сайте президента.
Уточняется, что автор инициативы предлагает сократить число парламентариев с 450 до 100.
«Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов, просим осуществить уменьшение числа народных депутатов до 100 человек», — сказано в петиции, зарегистрированной 22 мая.
Ранее Зеленский ответил на петицию об отставке главы МВД страны Арсена Авакова.
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