Петербуржцы на выборах: «По-другому мы не можем!»

«НЕВЕРОЯТНЫЙ НАПЛЫВ»

Одиннадцать утра, воскресенье. Спальный район на окраине Петербурга. Обычно в это время здесь безлюдно: лишь единицы местных жителей спешат по делам, или выгуливают собак. Но сегодня – невероятное оживление. Вереницы людей стягиваются к местной школе.

Оставить свой голос на выборах спешу и я. На входе – рамки металлоискателей и полиция. Но настроение у людей праздничное. Всех пришедших встречает улыбчивая женщина Нина. Она работает в этой школе, но сегодня помогает разобраться, кому куда идти, ведь в учреждении расположены аж четыре участка!

- Сегодня какой-то невероятный наплыв избирателей, - делится впечатлениями Нина. – С самого утра люди идут. Сколько раз работала на выборах – никогда такого не было. Но, конечно, пока больше пожилых людей. Молодежь обычно подтягивается после обеда.

Очереди с самого утраФото: Анна СУХОДОЕВА

Мой участок находится в столовой. Все столы там сдвинули в угол, поставили две кабинки со шторками для голосующих и одну урну. Я стою в очереди не больше пяти минут, получаю избирательный лист, в подарок мне дают набор наклеек. Еще через минуту мой выбор сделан.

Рядом стоит молодая девушка Катя. Катя впервые голосует в Петербурге.

- Я живу здесь без регистрации, - немного застенчиво признается Катя. – В прошлые разы мне нужно было взять открепительный талон в своем родном городе, потом потратить кучу времени, чтобы зарегистрироваться на выборы здесь. В этом году я решила все через МФЦ за десять минут! Наконец-то и мой голос будет учтен.

«УЛУЧШИТЬ ЖИЗНЬ»

На лавочке у окна сидят две старушки. Они уже проголосовали, и теперь просто болтают о насущном. На мой вопрос, почему им так важно прийти на выборы, они даже немного обижаются:

- А как же иначе? Мы старое поколение. Мы по-другому не можем! – гордо заявляет Маргарита.

Маргарите 82 года, и она еще помнит Великую Отечественную.

- Когда началась война, меня дед забрал из Красного Села и увез в Тверскую губернию. Потом там все немцы оккупировали, а мы жили в землянке. И выжили! Мы столько горя вынесли – и теперь должны как-то улучшить свою жизнь.

Валентине 81. И она провела в Ленинграде всю блокаду.

- Я заболела, и меня не могли эвакуировать из города. Мне было три. Мама потом рассказывала: она обычно вечером возвращалась домой – я плачу. А тут пришла – я хохочу. Нас все время обстреливают, неподалеку был военный завод. Мама смотрит – рядом со мной огромная крыса, и я с ней играю. Мама обалдела от такого, а мне было весело. Потом в 90-е люди голодали. Мне казалось, что это вторая блокада. Мы хотим, чтобы такого больше никогда не повторялось.

На следующие шесть лет и на следующего президента у пенсионерок большие надежды: они ждут повышения пенсий, улучшения медицинского обслуживания (ведь в поликлинику попасть невозможно) и борьбы с мошенниками, которые «сейчас повсюду» - от сетевых супермаркетов, до сферы ЖКХ.

БЫТЬ ДОБРЕЕ

Алексей пришел на выборы с женой и девятилетней дочкой Сонечкой. Соня крепко сжимает в руках подаренные наклейки. Но выборы для нее – это уже серьезное и важное событие.

- Дети тоже хотят уже поучаствовать в жизни страны. Спрашивают, почему в таком возрасте не голосуют. Объясняем, что им пока рано. Но они уже стремятся нам помочь: и с выбором, и с заполнением бланков! – рассказывает Алексей.

Сама Соня стесняется и на вопрос, что такое выборы, только прижимается ближе к папе. Но ее папа уверен, что Соня уже все понимает. И даже знает, кто в этом году претендует на высший государственный пост. В общем, в будущем из Сони получится ответственный избиратель. А пока от лица семьи голосуют родители. И они хотят, чтобы их дети жили в более добром мире.

- Вроде бы, экономика у нас немного подросла. Теперь хочется, чтобы люди стали добрее друг к другу, - говорит Алексей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1880 избирательных участков работают в Петербурге в 2018 году.

16,24 процента – составила явка в Северной столице на 12.00.