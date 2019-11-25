Петь или не петь

Запланированное выступление Софии Ротару в России вызвало широкий резонанс, так как в прошлом году артистка отказалась ехать на "Песню года". Ее директор объяснил, что визит сорвался из-за военного положения на Украине. Однако многие, в том числе сенатор Алексей Пушков, высказались против новых концертов Ротару в России.