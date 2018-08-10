Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Надежда на окончание большой войны»: что ждёт беженцев после возвращения в Сири...
И. Шишкин, И. Вишневский. Стратегический курс прозападной власти полностью прова...
«Фактически признал Косово»: почему президент Сербии поддержал «разграничение» с...
«Нужно понять причины»: военкор Романовский об организации независимого расследо...
Главная / Карикатуры

Песок сквозь пальцы

10 августа 2018, 00:24  •  59 • Карикатуры

Президент Молдавии Игорь Додон отказался передать территорию бывшего стадиона под строительство здания американского посольства.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

59
Источник
Похожие новости
08 августа 2018, 19:09
Нащупали дно
04 августа 2018, 01:24
Пастор раздора
09 августа 2018, 14:39
Непосильная ноша

06 августа 2018, 18:24
...а сон по расписанию
07 августа 2018, 13:54
Себе в убыток
02 августа 2018, 20:09
Главное не подарок, а внимание
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
03 августа 2018, 07:09
Как Киевская Русь становилась бандеровской Украиной. Часть 3. Немецко-американское влияние
07 августа 2018, 08:40
Америка требует от России публичного самоунижения и покорности
08 августа 2018, 00:54
«Турция не спасет русских от смерти»
07 августа 2018, 08:39
Надводный флот России утратил возможность ответного удара по АУГ США. Можно ли спасти ситуацию?
03 августа 2018, 07:10
Убийство в саванне: уроки и последствия
05 августа 2018, 12:39
Путина попросили вернуть Крыму его «столичность»
03 августа 2018, 23:09
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.