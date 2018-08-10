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Песок сквозь пальцы
10 августа 2018, 00:24 • 59 • Карикатуры
Президент Молдавии Игорь Додон отказался передать территорию бывшего стадиона под строительство здания американского посольства.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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