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Песню Юлии Самойловой для "Евровидения-2018" рассекретят в марте

29 января 2018, 17:54  •  107 • Политика
Российская певица Юлия Самойлова начала подготовку к музыкальному конкурсу "Евровидение".
Певица Юлия Самойлова сообщила в Инстаграме, что определилась с песней для музыкального конкурса "Евровидение-2018", который состоится в Лиссабоне.
Исполнительница рассказала о встрече с командой и режиссером-постановщиком Алексеем Голубевым. Во время нее обсудили будущий номер.
"Песню уже выбрали, так что работаем", - написала Самойлова.
Название песни пока не раскрывается. Подробности станут известны в марте, рассказал представитель певицы Алексей Таран.
Столица Португалии впервые примет "Евровидение" благодаря победе Салвадора Собрала на конкурсе в Киеве в 2017 году. В прошлом году Россия не смогла принять участие в смотре из-за запрета Украины на въезд для российской участницы Юлии Самойловой. После этого певицу выдвинули на участие в этом году.

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