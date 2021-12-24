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Песня Навального. Покровский сиделец решил бичевать "олигархов из 90-х"

24 декабря 2021, 11:10  •  195 • Политика
Алексей Навальный обнародовал новый пост в своём Instagram, где высмеял противостояние России и Североатлантического альянса и решил вспомнить недобрым словом "лихие 90-е". Только вспомнил крайне выборочно и фрагментарно. А то можно ведь между делом и ближайших соратников задеть.
Покровский сиделец и "берлинский пациент" Алексей Навальный разразился постом в Instagram о НАТО и "красных линиях", которые очертил перед Вашингтоном русский лидер Владимир Путин. Конечно, трудно представить себе, как человек, находящийся в колонии, регулярно пописывает в собственный аккаунт. Можно предположить, что за него пишут другие - те, кто на воле и дышит целебным западноевропейским воздухом в эмиграции, но суть от этого не меняется. Запись - типичный образчик мышления либеральных популистов, лидером которых и является Алексей Анатольевич.
По словам Навального, Путин постоянно "причитает" об угрозах со стороны НАТО, заявляет, что отступать дальше некуда. "Борец с коррупцией" же язвит над этими словами, как будто президент России неправ. Возникают лишь вопросы: зачем Североатлантический альянс постоянно расширяется на восток? Почему американские военные занимаются милитаризацией границы с нашей страной? Зачем НАТО зазывает к себе Украину и Грузию, вопреки национальным интересам России? Это ведь факты, а не выдумки главы государства.
Узник ИК Петушинского района Владимирской области обрушивается с резкой критикой на Романа Абрамовича, бичуя его за дорогие покупки и приобретение гражданства Португалии. И тут-то можно было бы согласиться, если бы не одно но: подход Навального крайне избирателен. Мы постоянно слышим критику в адрес Абрамовича, Дерипаски, кого угодно, только не тех, кто является реальным столпом либерального монетаризма в нашей экономике. Видели ролики Алексея об Авене? О Фридмане? Об "Альфа-Банке"? Об Александре Лебедеве? Чу, он же крупный владелец акций "Новой газеты", а значит, априори святой человек!
Особенно забавно смотрятся стенания Навального по поводу того, как Роман Аркадьевич сколотил своё богатство: купил, дескать, в 1997 году "Сибнефть" за 100 миллионов долларов, а продал государству в 2005 году за 13,1 миллиарда долларов. Простите великодушно, Алексей Анатольевич, а Михаил Ходорковский зарабатывал иначе? А Владимир Гусинский? Леонид Невзлин? Ах да, "это другое"…

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