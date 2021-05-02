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Песни южных и западных славян о России

02 мая 2021, 09:10  •  142 • Аналитика
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Объявление России виновной во взрывах, случившихся на чешских, а также болгарских складах боеприпасов, само по себе носило взрывообразный характер.
Взрывы имели место и семь, и более лет назад, когда и отношения России с бывшими союзниками носили довольно мирный характер, и международная обстановка вообще была не столь напряженной. Надобность в актах войны (раньше это так называлось) на территории Чехии и Болгарии глубоко неясна. Если, конечно, не предполагать, что России постоянно присуща жажда деструкции любыми средствами и любой ценой.
Это притом, что склады боеприпасов рвутся регулярно и повсеместно. Такова уже специфика хранимого материала. На Украине с 2003 по 2008 год, то есть в сугубо мирный период ее истории, склады взлетали на воздух шесть раз. Хищения и халатность. Украинские (как, впрочем, и российские) прапорщики — страшная разрушительная сила. И даже Институт национальной памяти пока не додумался обвинить во взрывах Россию.
Еще больше подобных инцидентов было в самой России, и объяснялись они так же: "Разгильдяй шпиона злее". Версий, согласно которым в своей пекельной злобе ГРУ само подрывает свои же склады, не было. Равно как и предположений, что все это сделал Джеймс Бонд.
И только чехи и болгары с помощью известных своей правдивостью и независимостью "Беллингкэта" и "Инсайдера" вдруг прозрели, причем одновременно.
Всякое в нашей жизни бывает, но есть некоторый парадокс в том, как на передовом рубеже противостояния оказались те бывшие страны-сателлиты, которые в былые времена отличались особенно выдающимся низкопоклонством перед старшим братом.
Именно в ЧССР родился лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!" Ни мадьяры, ни румыны, ни восточные немцы в своих выражениях лояльности не упоминали вечность. Теперь, наверное, верные пражане будут скандировать: "С Сияющим Городом на вечные времена!"
Что до Болгарии, то выражения "Шестнадцатая республика" и "Курица не птица, Болгария не заграница" были хорошо известны. Последнее есть перифраз поговорки царского времени "Курица не птица, прапорщик не офицер". То есть недосуверенность Болгарии прямо подчеркивалась.
Паремии про птиц и куриц имели под собой некоторое основание. Болгарский вождь Тодор Живков неоднократно обращался к вождям советским (в 1963 году к Хрущеву, в 1973 году к Брежневу) с просьбой принять Болгарию в состав СССР. А уклонялись от этого братского единения не в Софии, а заглотные коммунисты в Москве. Такой был парадокс.
Пражский вождь Антонин Новотный тоже в 1964-м входил к Хрущеву с аналогичным предложением, причем с формальной точки зрения эта идея была даже несколько более обоснованной: ЧССР, в отличие от Болгарии, все же имела сухопутную границу с СССР. Но Хрущева сняли, потом сняли Новотного, потом был "социализм с человеческим лицом", потом "братская помощь" и "нормализация" – в итоге остался только лозунг "С Советским Союзом на вечные времена!"
Тем не менее склонность чехов и болгар к проскинезии — "Кто палку взял, тот мой капрал" — не может не впечатлять. Иные их союзники по Варшавскому договору, а теперь и по НАТО, отличаются большей сдержанностью.
Например, румыны, чьи интересы в Молдавии сильно сталкиваются с российскими, тем не менее чужды чешско-болгарской отчаянности. Возможно, это как раз связано с тем, что Румыния более склонна гулять, как кошка, сама по себе, и прислуживает текущему сюзерену (а их было много: Франция, Германия, СССР, теперь США) без фанатизма.
Самобытность Венгрии тем более известна: "Говорил же я тебе, что ты мадьяров не знаешь". Но даже и Польша, чьи отношения с Россией могут быть названы вековечной враждой — четыре с половиной века, начиная со времен Стефана Батория, куда уж вековечнее? — не опускается до уровня ЦРУ-"Беллингкэта". Разве что про авиакатастрофу 2010 года под Смоленском было сказано много фантастического, однако все же, заметим, не на уровне официальной позиции государства.
То есть враждебность, и враждебность откровенная, но хотя бы не бред сивой кобылы из уст первых лиц. Вероятно, польский гонор не дает. Возможно же, даже остатки суверенитета не дают полностью отдаться постмодернистской стихии интернет-фантазий.
Зато где суверенитета не было, нечего и начинать, в ход идет абсолютно все. Смотри Украину, где эта закономерность проявляется наиболее ярким и выпуклым образом.

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