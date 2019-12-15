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Песков заявил о попытке Киева изменить коммюнике саммита в Париже

15 декабря 2019, 18:39  •  129 • Украина
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил о попытке украинской стороны отредактировать согласованный заранее документ.
 
© Kremlin Pool/Global Look Press
 

Он прояснил, что «Парижу предшествовала достаточно напряжённая работа помощников президентов, которые работали над текстом, с тем чтобы этот текст парижских договорённостей был принят».

По его словам, «украинская сторона начала встречу с желания отредактировать некоторые пункты этих договорённостей, то есть отредактировать то, что было уже согласовано помощниками, в том числе и представителем Украины».

«Дипломатическая политика, дипломатическая эквилибристика вокруг формулировок — это очень тяжёлая работа, тем более что работа велась на трёх языках: украинский, русский и референтный английский. Собственно, формулировками занимались сами лидеры», — цитирует РИА Новости Пескова.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин раскритиковал опубликованный Украиной вариант коммюнике саммита в Париже.

Отмечалось, что часть текста, где стороны договорились, что будут обсуждать «все правовые аспекты особого статуса» Донбасса, заменили на «все правовые аспекты закона об особом статусе».

Позднее официальный представитель Киева в политической подгруппе Алексей Резников объяснил «сложностями перевода» исправление офисом президента текста коммюнике саммита в нормандском формате.

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