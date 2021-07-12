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Пескову хватило трёх букв для разоблачения лжи о выборах в Госдуму

12 июля 2021, 14:00  •  144 • Политика
Выборы в Государственную Думу России, которые должны состояться 19 сентября, не будут перенесены из-за эпидемиологической обстановки в стране. Эту информацию ещё раз озвучили в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже "десять раз" опровергал данные о том, что думские выборы могут быть перенесены из-за распространения коронавируса. Также он назвал эту информацию "лживой". Об этом Песков заявил в эфире радиостанции "Маяк".
Отметим, что сентябрьские выборы в Госдуму пройдут в формате голосования в три дня. Следующий созыв нижней палаты парламента станет восьмым в новейшей истории страны.

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