Пескову хватило трёх букв для разоблачения лжи о выборах в Госдуму

Выборы в Государственную Думу России, которые должны состояться 19 сентября, не будут перенесены из-за эпидемиологической обстановки в стране. Эту информацию ещё раз озвучили в Кремле.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль уже "десять раз" опровергал данные о том, что думские выборы могут быть перенесены из-за распространения коронавируса. Также он назвал эту информацию "лживой". Об этом Песков заявил в эфире радиостанции "Маяк".

Отметим, что сентябрьские выборы в Госдуму пройдут в формате голосования в три дня. Следующий созыв нижней палаты парламента станет восьмым в новейшей истории страны.