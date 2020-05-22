Пескова пока не выписали из больницы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, пока не выписан из больницы. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 22 мая.

«Пока еще нахожусь в больнице», — сказал Песков ТАСС. Подробностей о своем состоянии он не озвучил.

21 мая жена Пескова фигуристка Татьяна Навка, заболевшая вместе с ним, была выписана из больницы, отмечает «Газета.ру». Она сообщила прессе, что у нее всё хорошо, а супруг уже идет на поправку.

Песков рассказал о том, что у него положительный тест на коронавирус, 12 мая. В тот же день Навка сообщила, что также заразилась этой инфекцией, супруги легли в больницу.

На следующий день Песков дал интервью СМИ, в котором сообщил, что первые симптомы COVID-19 появились у него, когда он находился на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег.

По состоянию на 21 мая общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 317 554. 92 981 человек выздоровел, 3099 человек умерли.

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