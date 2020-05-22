|
Пескова пока не выписали из больницы
22 мая 2020, 18:55 • 74 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заразившийся коронавирусом, пока не выписан из больницы. Об этом он сообщил журналистам в пятницу, 22 мая.
«Пока еще нахожусь в больнице», — сказал Песков ТАСС. Подробностей о своем состоянии он не озвучил.
21 мая жена Пескова фигуристка Татьяна Навка, заболевшая вместе с ним, была выписана из больницы, отмечает «Газета.ру». Она сообщила прессе, что у нее всё хорошо, а супруг уже идет на поправку.
Песков рассказал о том, что у него положительный тест на коронавирус, 12 мая. В тот же день Навка сообщила, что также заразилась этой инфекцией, супруги легли в больницу.
На следующий день Песков дал интервью СМИ, в котором сообщил, что первые симптомы COVID-19 появились у него, когда он находился на самоизоляции после того, как заболел один из его коллег.
По состоянию на 21 мая общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 317 554. 92 981 человек выздоровел, 3099 человек умерли.
Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
74
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
19 мая 2020, 23:55
|
17 мая 2020, 23:55
|
18 мая 2020, 16:40
|
22 мая 2020, 06:55
|
19 мая 2020, 07:55
|
17 мая 2020, 19:55
|
21 мая 2020, 01:55