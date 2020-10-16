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Песков заявил об ответных мерах из-за санкций Евросоюза

16 октября 2020, 03:30  •  107 • Политика
На новые санкции Евросоюза Россия даст ответ, который будет наилучшим образом соответствовать интересам страны. Об этом заявил 15 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Москва, безусловно, проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами», — сказал представитель Кремля.
Также Песков ответил отрицательно на вопрос журналистов о существовании в администрации президента группы по дискредитации блогера Алексея Навального. «Во-первых, это не так. Во-вторых, собственно, в целом решение поставить отношения между Евросоюзом и Москвой в зависимость от человека, которого в Европе считают лидером некоей оппозиции, ничего, кроме сожаления, не вызывает», — пояснил он.
По словам представителя Кремля, санкции ЕС в отношении России являются сознательным недружественным шагом, лишенным логики и наносящим вред «отношениям с нашей страной».
15 октября Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведения финансовых операций.
О решении ЕС ввести ограничения стало известно накануне. Кроме индивидуальных санкций ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ФГУП ГосНИИОХТ).
МИД РФ счел санкции антироссийским выпадом и сообщил, что Россия введет ответные действия на шаг ЕС.
Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.
Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.

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