Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Завтра Украина будет возвращать Крым": "Праздничное" прибыт...
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов пит...
Главная / Политика

Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи «нормандской четверки»

13 марта 2021, 03:40  •  64 • Политика
В графике президента РФ Владимира Путина на апрель пока нет встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом заявил в пятницу, 12 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет», — сказал он «РИА Новости».
Таким образом он прокомментировал заявление главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука, по словам которого саммит планируется провести в апреле.
При этом, как уточнял Кравчук, сейчас сложно сказать, «как оно будет на самом деле».
9 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться. Он также сообщил, что подготовка к встрече в «нормандском формате» уже ведется.
Ранее, 12 января, в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.
На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев настаивает на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.
При этом в декабре 2020 года Песков указывал, что сроки проведения нового саммита можно будет обсуждать только после реализации Украиной договоренностей предыдущей встречи.
С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



64
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 23:05
США возмутились тому, во что Россия превратила Крым :"Угроза мировой безопасности"
12 марта 2021, 22:10
Киев в ООН призвал Москву "открыть доступ" иностранцам в Крым
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байдена
12 марта 2021, 23:05
"Жаба задушила": Секрет "Седьмой студии" и ошибки властей раскрыл Пожигайло
13 марта 2021, 01:50
Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полиции
13 марта 2021, 01:50
"В США появятся фирмы-зомби": Вассерман оценил меры Байдена по спасению экономики
Новости партнеров
 
Выбор дня
13 марта 2021, 01:50
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо Байде...
13 марта 2021, 01:50
В Латвии отказываются от вакцинации, ожидая «Спутник V»
13 марта 2021, 01:50
Схватили прямо в аэропорту: Замглавы правительства Ставрополья почти сбежал от полици...
13 марта 2021, 00:50
«В целом лучше подготовлены»: в Швеции признали военное преимущество России перед НАТ...
13 марта 2021, 01:50
"В США появятся фирмы-зомби": Вассерман оценил меры Байдена по спасению эко...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 14:15
Конец Украине положит секретный фильм? Политолог сообщил о метаниях Зеленского перед "премьерой"
07 марта 2021, 07:25
Депутат Верховной рады обещал Зеленскому смерть: "Ты, предавший народ Украины, кончишь так же!"
06 марта 2021, 19:30
Секретные документы в деле о крушении MH17: Чего боятся власти Нидерландов
10 марта 2021, 05:05
Монтян объяснила, почему Украина перебрасывает танки на Донбасс без маскировки
11 марта 2021, 05:50
Новый анекдот о Донбассе: "Взвод солдат РФ осуществил закупку продуктов питания на городском рынке…"
12 марта 2021, 02:55
Америка ищет повод: Зачем США нужна бойня в Донбассе
07 марта 2021, 02:50
«Готовы набить морду»: Кравчук пригрозил России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.