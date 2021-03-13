Песков заявил об отсутствии в графике Путина встречи «нормандской четверки»

В графике президента РФ Владимира Путина на апрель пока нет встречи лидеров «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Об этом заявил в пятницу, 12 марта, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Нет. В настоящий момент такого мероприятия в графике (президента) нет», — сказал он «РИА Новости».

Таким образом он прокомментировал заявление главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука, по словам которого саммит планируется провести в апреле.

При этом, как уточнял Кравчук, сейчас сложно сказать, «как оно будет на самом деле».

9 марта президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки», если четырехсторонние переговоры будут откладываться. Он также сообщил, что подготовка к встрече в «нормандском формате» уже ведется.

Ранее, 12 января, в Берлине прошли переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев настаивает на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

При этом в декабре 2020 года Песков указывал, что сроки проведения нового саммита можно будет обсуждать только после реализации Украиной договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в «минском» и «нормандском» форматах.