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Песков заявил об отсутствии у Путина планов встречаться с Бутиной
27 октября 2019, 15:39 • 80 • Политика
Президент России Владимир Путин пока не планирует встречаться Марией Бутиной, осужденной в США, которая должна вернуться на родину 26 октября. Об этом в пятницу, 25 октября, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, не планирует», — сказал он.
Ранее в этот же день посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил со ссылкой на американские власти, что Бутина прибудет из Соединенных Штатов в Москву утром в субботу, 26 октября, сообщает RT.
Бутину задержали в США 15 июля 2018 года по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на американскую политику, и в работе незарегистрированным иностранным агентом. В середине декабря того же года она пошла на сделку со следствием, отказавшись от ряда своих прав, в том числе на проведение судебного процесса с коллегией присяжных и обжалование решения судьи. 26 апреля суд округа Колумбия приговорил ее к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».
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