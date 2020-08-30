Песков заявил об отсутствии у Путина планов посетить Белоруссию

Президент России Владимир Путин пока не планирует визит в Белоруссию. Об этом 29 августа заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Пока планов поездки нет», — сказал Песков в разговоре с ТАСС.

Ранее в этот же день Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что, если ситуацию в стране упустить, она может превратиться в театр боевых действий. По его словам, той же позиции придерживается и «его хороший друг», российский лидер Владимир Путин.

Несколько дней назад Путин отметил, что России небезразлично, что происходит в Белоруссии, но Москва ведет себя гораздо сдержаннее США и Европы.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии с 9 августа после выборов президента страны. По данным ЦИК, победителем в шестой раз стал Лукашенко. Люди, которые не были согласны с результатами голосования, вышли на улицы.