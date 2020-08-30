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Песков заявил об отсутствии точной даты встречи Путина с Лукашенко

30 августа 2020, 21:25  •  30 • Политика
Точная дата встречи президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве еще не определена. Об этом в воскресенье, 30 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
Договоренность о встрече глав двух стран была достигнута ими ранее в этот же день в ходе телефонного разговора.
Также Путин поздравил Лукашенко с днем рождения. Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление союзничества и расширение сотрудничества по всем направлениям.
По данным белорусских СМИ, президенты «обсудили все актуальные на сегодняшний день вопросы», а также затронули ситуацию в республике.
Накануне Путин заявил, что Россия признает легитимность выборов президента Белоруссии.
Александр Лукашенко ранее подчеркивал, что если ситуацию в Белоруссии упустить, то она может превратиться в театр боевых действий. По его словам, той же позиции придерживается и «его хороший друг» Владимир Путин. По мнению Лукашенко, республику «травят», чтобы использовать в качестве «трамплина» для нападения на Россию.
Российский лидер в свою очередь отмечал, что Москве небезразличны события в Белоруссии, но она ведет себя гораздо сдержаннее США и Европы.
С 9 августа в Белоруссии не прекращаются протесты. В тот день состоялись выборы президента страны. По данным Центризбиркома, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал более 80% голосов. Граждане, несогласные с таким итогом, стали выходить на улицы. Они столкнулись с противодействием силовиков. Пострадавшие были с обеих сторон, погибло несколько гражданских. Позже митинги стали носить мирный характер.

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