Песков заявил об отсутствии решения Путина возглавить партийный список ЕР

Президент России Владимир Путин не принимал решения возглавить партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Государственную думу. Так во вторник, 23 марта, ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мне не известно о том, что президент принимал такое решение. Пока таких решений президентом не принималось», — заявил он.

В ноябре прошлого года представитель Кремля отметил, что «Единая Россия» как крупнейшая партия в стране будет претендовать на максимально возможный результат на предстоящих выборах в Госдуму.

В начале марта Путин заявил о том, что избирательное законодательство должно быть надежно защищено. Президент, говоря о предстоящих выборах в ГД, отметил, что важно принять все меры для соблюдения общественного порядка и безопасности граждан.

В этот же день Совет Федерации РФ одобрил закон об увеличении до 500 тыс. рублей штрафов за незаконную предвыборную агитацию. Согласно закону, многократно увеличены штрафы за проведение агитации вне агитационного периода и в местах, где ее проведение запрещено избирательным законодательством.

Выборы в Госдуму VIII созыва пройдут 19 сентября. Последнее заседание нижней палаты парламента VII созыва пройдет 24 июня 2021 года.