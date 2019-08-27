Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Для Рады нового созыва разработали специального бота в Telegram
Перед первым заседанием новой Рады сотрудники СБУ обыскали здание и заблокировал...
Трамп позовет Путина на следующий саммит «семерки»
Родственникам Магнитского - 34 тысячи евро компенсации: Но его арест не противор...
Главная / Политика

Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США

27 августа 2019, 17:09  •  72 • Политика
Приглашение президенту России Владимиру Путину от американского лидера Дональда Трампа на саммит «большой семерки» (G7) пока не поступало. Об этом во вторник, 27 августа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Нет, ничего не поступало», — сказал представитель Кремля радиостанции «Говорит Москва». Так Песков ответил на вопрос, поступило ли из Вашингтона приглашение на саммит, который пройдет в Соединенных Штатах в 2020 году.
Накануне Трамп пообещал пригласить российского лидера Владимира Путина на встречу G7, которая состоится в следующем году в США. Об этом он заявил на пресс-конференции во Франции по итогам саммита «большой семерки». Президент США добавил, что не будет руководствоваться внутриполитическими соображениями при изучении вопроса о возрождении «большой восьмерки» с участием России.
20 августа Трамп также заявил о целесообразности возвращения России в G7, так как многие темы на повестке дня касаются Москвы. Аналогичное предложение озвучивал и французский лидер Эммануэль Макрон. Тем не менее многие страны G7 назвали условием для возвращения РФ в формат урегулирование ситуации на Украине.
РФ была исключена из G8 (Канада, США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия) в 2014 году после воссоединения с Крымом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



72
Источник
Похожие новости
27 августа 2019, 17:09
Генералы уходят в отставку, отказывают президенту: Как турки сдаются под напором сирийцев. Надежда на Путина?
27 августа 2019, 17:09
Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
27 августа 2019, 17:09
Россия и Китай отменили мировую гегемонию Запада - Макрон
26 августа 2019, 19:39
Глава МИД Анголы привез послание Путину и обсудил с Лавровым диалог в разных сферах
27 августа 2019, 04:09
Логика и С-400 возобладали над волей США: Эксперт назвал Эрдогана первопроходцем
27 августа 2019, 17:09
Песков заявил об отсутствии приглашения Путину от Трампа на G7 в США
Новости партнеров
 
Выбор дня
27 августа 2019, 07:24
Львовский "Габуния" забил эфир отборным хамством: "Мы раздали паспорта...
27 августа 2019, 00:54
"Уволить в полном составе": Экономист предложил Путину радикально решить пр...
27 августа 2019, 07:24
"У Зеленского есть в запасе супер-ход": Эксперт подсказал Украине короткий ...
27 августа 2019, 04:09
"The game is over, Мr. Rogozin": Злорадствующим из-за отказа ЕКА от российс...
27 августа 2019, 10:24
«К осени разочарование усилится»: чего смог добиться Владимир Зеленский за первые 100...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 августа 2019, 08:24
«Нет убедительных доказательств»: в США заявили об отсутствии подтверждения нарушений Россией ДВЗЯИ
23 августа 2019, 05:54
Задержанная поляками "суперженщина" грозится выйти на свободу: "Буду в Петербурге через неделю"
25 августа 2019, 22:39
«Скоро начнут расти цены»: как сокращение импорта дизеля из России скажется на энергетическом секторе Украины
22 августа 2019, 07:09
Крым сдали… "воры в законе"? Украинцам представили "бандитскую" версию мирного референдума
23 августа 2019, 02:39
"А Путин нас спасёт?": Сербы и турки вместе проучили мигрантов за глумление над стариком
21 августа 2019, 01:54
Украинская звезда Евровидения спилась? Новое фото певицы Русланы напугало украинцев
26 августа 2019, 01:54
«Обеспечить применение будет проблематично»: как Украина разрабатывает ракеты-носители «Циклон-4»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.