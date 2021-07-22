Песков заявил об отсутствии подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского

Подвижек по подготовке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Подвижек пока нет», — заявил Песков.

Он отметил, что переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты двух стран.

«Любые переговоры — это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — ответил Песков на вопрос о том, планируются ли у Путина телефонные контакты с Зеленским в обозримом будущем на эту тему.

Ранее, 21 июля, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года.

Тогда же глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс указал, что США по-прежнему считают, что при помощи газопровода «Северный поток — 2» Россия пытается расширить свое влияние в Европе.

В свою очередь, советник американского Госдепартамента Дерек Шолле отметил, что США не стали вводить новые санкции против «Северного потока – 2», так как считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен. Он добавил, что из-за угрозы санкций Германия вступила в конструктивные дискуссии о дальнейших действиях в этом вопросе.

При этом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что США и ФРГ достигли договоренностей по СП-2.

12 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил о завершении строительных работ в рамках проекта «Северный поток — 2» уже в августе. По его словам, принять проект в эксплуатацию рассчитывают уже в нынешнем году.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.