Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лучший анекдот про вызов Шойгу на Украину появился в Сети
Продолжим кормить Украину? Евросоюз нанёс новый удар по России
Поток русофобской желчи Светланы Крюковой: «Страну» забанили в РФ
Издевательство над русскими заставило депутата Рады перейти на брань
Главная / Политика

Песков заявил об отсутствии подвижек в подготовке встречи Путина и Зеленского

22 июля 2021, 02:20  •  92 • Политика
Подвижек по подготовке встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского пока нет, заявил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Подвижек пока нет», — заявил Песков.
Он отметил, что переговоры о транспортировке газа через Украину после 2024 года носят коммерческий характер, их ведут не президенты двух стран.
«Любые переговоры — это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — ответил Песков на вопрос о том, планируются ли у Путина телефонные контакты с Зеленским в обозримом будущем на эту тему.
Ранее, 21 июля, президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке газа через украинскую территорию после 2024 года.
Тогда же глава пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс указал, что США по-прежнему считают, что при помощи газопровода «Северный поток — 2» Россия пытается расширить свое влияние в Европе.
В свою очередь, советник американского Госдепартамента Дерек Шолле отметил, что США не стали вводить новые санкции против «Северного потока – 2», так как считают ограничения неэффективными на данном этапе, когда трубопровод почти достроен. Он добавил, что из-за угрозы санкций Германия вступила в конструктивные дискуссии о дальнейших действиях в этом вопросе.
При этом заместитель госсекретаря Соединенных Штатов по политическим делам Виктория Нуланд рассказала о том, что США и ФРГ достигли договоренностей по СП-2.
12 июля исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил о завершении строительных работ в рамках проекта «Северный поток — 2» уже в августе. По его словам, принять проект в эксплуатацию рассчитывают уже в нынешнем году.
«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию. При этом США рассчитывают вывести на европейский рынок свой сжиженный природный газ.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники






92
Источник
Похожие новости
21 июля 2021, 21:45
Взрастили новое поколение? Захарова рассказала, почему украинские дети называют себя гитлеровцами
22 июля 2021, 00:30
Германия с США подготовили для Украины унизительную подачку: Нюансы сделки по "Северному потоку - 2"
22 июля 2021, 02:20
"It is the market, stupid": За соглашением ФРГ и США по "Северному потоку - 2" увидели миф
22 июля 2021, 02:20
НАТО "вынудят" оккупировать Калининград. Американец дал расклад о начале вторжения
22 июля 2021, 00:30
Власти Аргентины отказались от указания пола в документах
22 июля 2021, 00:30
"Есть "красная линия": Лукашенко рассказал о темах переговоров с Путиным
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2021, 09:50
Враг "Северного потока — 2" стремительно проигрывает в Германии
16 июля 2021, 22:35
Зеленский собирается шантажировать Байдена: "Мы развернемся на Восток"
18 июля 2021, 14:00
"Ладно, поехал": вызов Шойгу на допрос в Мариуполь в одном фото
16 июля 2021, 08:45
В России начали действовать "жертвы русских": скоро они запретят женщин
16 июля 2021, 06:00
See Breeze-2021: военнослужащая из США обвинила ВСУшников в домогательствах
17 июля 2021, 08:40
Медведчук написал ответ Путину о будущем Украины и РФ
19 июля 2021, 07:25
Россия рассекретила "лицо" новейшего боевого самолёта
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.