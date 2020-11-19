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Песков заявил об отсутствии планов по обращению к нации у Путина

19 ноября 2020, 21:00  •  74 • Политика
Тема ситуации с коронавирусом в России обсуждается президентом России Владимиром Путин каждый раз в ходе совещаний с правительством. Об этом сообщил 19 ноября его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Эта тема всегда находится в списке оперативных вопросов, подчеркнул он.
«Разумеется, ситуация очень напряженная, поэтому целиком вчерашнее заседание было посвящено тому, как обстоят дела, особенно в регионах страны, эта тема сейчас является приоритетной для главы государства, он ею занимается вместе с оперативным штабом правительства, со всеми комиссиями, практически ежедневно, ежечасно», — отметил представитель Кремля.
Как напомнил Песков, Путин обращается к народу по мере возникновения необходимости. В настоящее время отдельных обращений к нации не планируется. Также пресс-секретарь напомнил о вчерашнем публичном выступлении главы государства.
Накануне Путин провел совещание с правительством. В частности, он отметил востребованность поддержки, оказываемой волонтерами в рамках акции «Мы вместе», и обратился к главам регионов с просьбой помогать волонтерским организациям.
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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