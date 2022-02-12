Песков заявил об отсутствии ответов НАТО на заданные Путиным в Мюнхене вопросы

Вопрос, поставленный президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции о приближении НАТО к границам России, до сих пор остается без ответа. Об этом в субботу, 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — цитирует официального представителя Кремля «РИА Новости».

Песков напомнил: еще тогда российский лидер сослался на заявление генерального секретаря НАТО, который в 1991 году заявил: нерасширение военной инфраструктуры НАТО на ФРГ «является лучшей гарантией безопасности для новой России».

«Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Накануне политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов 10 февраля заявил, что мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году можно сравнить с современными предложениями РФ по гарантиям безопасности. Эксперт указал: как и 15 лет назад, настал момент публичного обсуждения со странами Запада волнующих вопросов.

В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18–20 февраля 2022 года.

9 февраля стало известно, что российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность. 27 января Песков сообщил, что Владимир Путин не будет в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.

17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.

Ключевыми требованиями к США и НАТО является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса, а также необходимость возврата конфигурации его сил и средств к границам, существовавшим в 1997 году.