Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русским фигуристам организовали допинг-скандал на Олимпиаде
Байден публично оскорбил Путина: "Это черта?"
Русские требует начать трибунал против США. Условия назвал Небензя
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
Главная / Политика

Песков заявил об отсутствии ответов НАТО на заданные Путиным в Мюнхене вопросы

12 февраля 2022, 06:40  •  14 • Политика
Вопрос, поставленный президентом России Владимиром Путиным на Мюнхенской конференции о приближении НАТО к границам России, до сих пор остается без ответа. Об этом в субботу, 12 февраля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин задавался вопросом, зачем НАТО приближается со своей военной инфраструктурой к нашим границам. Этот вопрос, как вы видите, во главе угла внешнеполитической повестки и сегодня. И до сих пор никто на этот вопрос не ответил», — цитирует официального представителя Кремля «РИА Новости».
Песков напомнил: еще тогда российский лидер сослался на заявление генерального секретаря НАТО, который в 1991 году заявил: нерасширение военной инфраструктуры НАТО на ФРГ «является лучшей гарантией безопасности для новой России».
«Не прислушались тогда, а такой кумулятивный эффект этого расширения копился, вызревал и привел к тому, что фактически, как сейчас говорит наш президент, Россия находится непосредственно у «красных линий» своих национальных интересов и интересов безопасности», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Накануне политолог, директор по развитию фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов 10 февраля заявил, что мюнхенскую речь Владимира Путина в 2007 году можно сравнить с современными предложениями РФ по гарантиям безопасности. Эксперт указал: как и 15 лет назад, настал момент публичного обсуждения со странами Запада волнующих вопросов.
В 2022 году Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года пройдет в очном формате. Она должна пройти 18–20 февраля 2022 года.
9 февраля стало известно, что российские официальные лица не примут участия в предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в последние годы Мюнхенская конференция всё больше трансформируется в «трансатлантический форум», утрачивая объективность и инклюзивность. 27 января Песков сообщил, что Владимир Путин не будет в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности.
17 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Москва предложила альянсу отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии. Также Россия и НАТО должны дать обязательство не создавать условий, которые могут быть расценены как угроза другой стороной.
Ключевыми требованиями к США и НАТО является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса, а также необходимость возврата конфигурации его сил и средств к границам, существовавшим в 1997 году.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


14
Источник
Похожие новости
12 февраля 2022, 02:35
Боррель, Кулеба и "тяжёлые" санкции. Шойгу доходчиво ответил
12 февраля 2022, 01:25
В ГД ответили на требование Киева отчитаться по численности военных у границы
12 февраля 2022, 00:50
Bloomberg сообщил о дате "вторжения" на Украину
12 февраля 2022, 02:35
"Англосаксам нужна война": Захаровой хватило 7 фраз, чтобы описать задуманное США
12 февраля 2022, 01:25
В Госдуме оценили вероятность выдворения посла России из США
12 февраля 2022, 04:55
Байден уже не с нами? Политолог указал на необратимые изменения
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 февраля 2022, 07:35
"Они считают русских братьям": Откровенное признание солдата ВСУ прозвучало в эфире телеканала США
09 февраля 2022, 15:40
Военкор показал тревожную запись с беспилотника ВСУ: "Случайность?"
06 февраля 2022, 21:10
"Казахстан просто исчез...": Аналитика, после которой Захарова перешла на зомби-эмодзи
06 февраля 2022, 00:10
"Давай, Путин!": Старики и малыши взялись за автоматы. О чём умолчал The Sun?
09 февраля 2022, 08:40
В Киеве начали паниковать из-за размещения у границ Украины ядерных гаубиц
06 февраля 2022, 07:45
Эрдоган публично унизил Зеленского. Шарий показал "мелочь", которую "не заметил никто"
06 февраля 2022, 19:25
Лукашенко впервые описал Зеленского одним словом. И признался: "Я не ожидал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.