|
Песков заявил об отсутствии новых сроков голосования по поправкам в Конституцию
06 апреля 2020, 18:35 • 54 • Политика
Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Новых сроков пока нет», — цитирует в понедельник, 6 апреля, представителя Кремля ТАСС.
Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в основной закон страны 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.
Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.
25 марта из-за эпидемии коронавируса голосование, назначенное на 22 апреля, было перенесено в ходе обращения российского лидера к народу.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
54
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
31 марта 2020, 10:26
|
06 апреля 2020, 10:30
|
05 апреля 2020, 14:00
|
03 апреля 2020, 08:35
|
31 марта 2020, 17:35
|
05 апреля 2020, 06:35
|
01 апреля 2020, 01:35