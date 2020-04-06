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Песков заявил об отсутствии новых сроков голосования по поправкам в Конституцию

06 апреля 2020, 18:35  •  54 • Политика
Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.
«Новых сроков пока нет», — цитирует в понедельник, 6 апреля, представителя Кремля ТАСС.
Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в основной закон страны 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.
Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.
25 марта из-за эпидемии коронавируса голосование, назначенное на 22 апреля, было перенесено в ходе обращения российского лидера к народу.

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