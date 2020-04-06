Песков заявил об отсутствии новых сроков голосования по поправкам в Конституцию

Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию России пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

«Новых сроков пока нет», — цитирует в понедельник, 6 апреля, представителя Кремля ТАСС.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в основной закон страны 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Глава государства представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума, изменения в Конституцию поддержали региональные парламенты, одобрил Совет Федерации, а Конституционный суд России признал законность предложенных изменений.

25 марта из-за эпидемии коронавируса голосование, назначенное на 22 апреля, было перенесено в ходе обращения российского лидера к народу.