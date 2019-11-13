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Песков заявил об отсутствии новых данных по теме осужденного Берга
13 ноября 2019, 23:09 • 39 • Политика
У Кремля нет новой информации по теме осужденного в России за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.
«Мне нечего сказать, мы уже говорили по этой теме. У меня нет никаких новых вводных», — сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что адвокат Берга говорит, что его подзащитного «вот-вот освободят».
Ранее, 6 ноября, пресс-секретарь президента заявил, что в Кремль поступило ходатайство о помиловании Берга. О вероятности принятия положительного решения по ходатайству представитель Кремля говорить тогда отказался.
Берг был арестован в России в декабре 2017 года. По данным правоохранительных органов, его взяли с поличным при получении секретных документов.
В апреле 2019 года Мосгорсуд признал норвежца виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с него в доход государства вещественные доказательства на сумму €15 тыс.
17 октября представитель защиты гражданина Норвегии заявил, что Берг подал прошение о помиловании.
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