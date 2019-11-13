Песков заявил об отсутствии новых данных по теме осужденного Берга

У Кремля нет новой информации по теме осужденного в России за шпионаж гражданина Норвегии Фруде Берга. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 ноября.

«Мне нечего сказать, мы уже говорили по этой теме. У меня нет никаких новых вводных», — сказал Песков, комментируя слова журналиста о том, что адвокат Берга говорит, что его подзащитного «вот-вот освободят».

Ранее, 6 ноября, пресс-секретарь президента заявил, что в Кремль поступило ходатайство о помиловании Берга. О вероятности принятия положительного решения по ходатайству представитель Кремля говорить тогда отказался.

Берг был арестован в России в декабре 2017 года. По данным правоохранительных органов, его взяли с поличным при получении секретных документов.

В апреле 2019 года Мосгорсуд признал норвежца виновным в шпионаже и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Также суд постановил взыскать с него в доход государства вещественные доказательства на сумму €15 тыс.

17 октября представитель защиты гражданина Норвегии заявил, что Берг подал прошение о помиловании.