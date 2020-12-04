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Песков заявил об отсутствии конкретных решений по назначению Чубайса
04 декабря 2020, 20:20 • 73 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 декабря сообщил, что пока нет точных сведений о том, где продолжит карьеру экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс.
«Любой человек при желании может заняться личными проектами, на этот вопрос может ответить только президент», — сказал Песков.
Он добавил, что на данный момент каких-либо подписанных документов по назначению Чубайса не было.
Накануне Чубайс официально сообщил, что покидает пост руководителя «Роснано» и 3 декабря стало его последним рабочим днем в компании.
Песков уход Чубайса назвал естественным ротационным процессом.
Правительство России 3 декабря утвердило директиву для избрания первого заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергея Куликова главой «Роснано» на пять лет.
Кандидатуру Куликова на пост руководителя «Роснано» рекомендовал лично президент России Владимир Путин.
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