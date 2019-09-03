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Песков заявил об отсутствии данных о встрече «нормандской четверки»

03 сентября 2019, 18:09  •  98 • Политика
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам консультаций в Берлине не ответил на вопрос, когда произойдет следующий саммит «нормандской четверки».
«Нет, [дата] пока не определена» — сказал чиновник, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 3 сентября.
Встреча в Берлине состоялась накануне. Она прошла в прошла в рамках подготовки к саммиту лидеров «четверки» и реализации минских договоренностей.
Россию на переговорах представлял помощник президента РФ Владислав Сурков, также в них принял участие новый глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Ранее в августе канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонные переговорыс президентом Украины Владимиром Зеленским. Главы государств высказались за скорое проведение саммита в «нормандском формате».
В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что лидер страны Владимир Путин является сторонником встречи в «нормандском формате», но для подготовки к ней кто-то должен провести «домашнюю работу».
Лидеры стран «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия и Украина) в ходе встречи в Минске в 2015 году разработали комплекс мер, направленных на урегулирование конфликта на юго-востоке Украины. Встречи в «нормандском формате» проводятся также на уровне министров иностранных дел четырех стран и на экспертном уровне.

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