Песков заявил об отсутствии данных о россиянах на рейсе Ryanair

В Кремле не располагают данными о россиянке с рейса ирландской авиакомпании Ryanair, предположительно задержанной в Минске. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, нет данных и о других гражданах РФ, не продолживших полет или летевших в самолете. Так Песков ответил на вопрос журналистов, могли ли на борту лайнера находится агенты спецслужб России.

«Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией — кто там находился, что...», — отметил он.

Представитель Кремля отказался комментировать ситуацию с посадкой самолета в аэропорту Минска. Все вопросы он переадресовал авиавластям.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.

Также в понедельник Литва заявила о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.

Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Пассажирский лайнер сопроводил истребитель ВВС Белоруссии.

На борту лайнера был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.