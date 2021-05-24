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Песков заявил об отсутствии данных о россиянах на рейсе Ryanair

24 мая 2021, 13:50  •  12 • Политика
В Кремле не располагают данными о россиянке с рейса ирландской авиакомпании Ryanair, предположительно задержанной в Минске. Об этом 24 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, нет данных и о других гражданах РФ, не продолживших полет или летевших в самолете. Так Песков ответил на вопрос журналистов, могли ли на борту лайнера находится агенты спецслужб России.
«Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией — кто там находился, что...», — отметил он.
Представитель Кремля отказался комментировать ситуацию с посадкой самолета в аэропорту Минска. Все вопросы он переадресовал авиавластям.
Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала шокирующей реакцию Запада на инцидент с посадкой самолета Ryanair в Белоруссии.
Также в понедельник Литва заявила о намерении работать с другими странами над закрытием белорусского неба для международных рейсов, сообщила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. Латвийская авиакомпания airBaltic отказалась проводить полеты над территорией Белоруссии.
Накануне самолет авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. Пассажирский лайнер сопроводил истребитель ВВС Белоруссии.
На борту лайнера был экс-главред признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки самолета его задержали. Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по факту ложного сообщения о минировании воздушного судна.
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