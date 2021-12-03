Песков заявил об осведомленности Путина о планах обновить руководящие органы ЕР

Президент РФ Владимир Путин прекрасно знает, что происходит в «Единой России». В том числе это касается вопроса кадровых перестановок внутри партии. Об этом, комментируя планы единороссов по обновлению фракции в Госдуме на 50%, 3 декабря заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, определенный обмен информацией с администрацией происходит. Президент, конечно же, в курсе всего происходящего в партии, так как он остается лидером этой партии», — сказал спикер Кремля.

Также Песков ответил на вопрос журналистов о вероятности поступления от Путина предложений по реформе ЕР в ходе видеообращения на съезде партии, который состоится 4 декабря.

«Я бы это не анонсировал. Как мы уже говорили, президент будет общаться с участниками съезда дистанционно. Собственно, у него будет возможность обратиться к ним, а дальше уже всё будет зависеть от работы самого съезда. Будем смотреть по ситуации», — заключил пресс-секретарь.

О том, что Путин обратится к участникам съезда «Единой России» 4 декабря, Песков сообщил 1 декабря. При этом представитель Кремля не уточнил, будет ли присутствие российского лидера личным.

5 октября секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак заявил, что фракция «Единая Россия» в Госдуме восьмого созыва обновилась на 50% в сравнении с предыдущим созывом.

7 октября стало известно, что руководителем фракции «Единая Россия» в Госдуме станет Владимир Васильев.

В 2021 году выборы в Госдуму впервые проходили в новом, трехдневном формате. 19 сентября было основным днем голосования, а 17 и 18 сентября — дополнительными. В семи регионах страны проголосовать можно было как онлайн, так и лично на избирательном участке.