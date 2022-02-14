Песков заявил о желании Европы выйти из-под влияния США

Вашингтон никогда не ощущал дефицита настойчивости, пытаясь повлиять на своих европейских партнеров и заявляя, кому и что надо сделать. Кремль надеется, что Европа начнет думать о своих интересах, прислушиваясь к здравому смыслу, о чем в понедельник, 14 февраля, «РИА Новости» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень сильно влияние Вашингтона. Соединенные Штаты никогда не испытывали дефицит настойчивости и даже такого ковбойского подхода в попытках повлиять на своих партнеров в Европе, они без обиняков прямо заявляют, что кому надо делать, и если кто-то с этим не согласен, прямо говорят, что им за это будет. Это было, это есть, это продолжается. И нам об этом хорошо известно», — заявил Песков.

По его словам, в ЕС сейчас хотят повысить свою международную роль. Для этого страны пытаются «усилить направление внешней политики и безопасности в своих интеграционных процессах», но успехом эти усилия пока не заканчиваются по причине мощного влияния американской строоны на европейский регион, которое противоречит желаниям европейцев стать более независимыми во внешней политике, отметил Песков.

«Это, конечно, контрастирует с желанием европейцев стать более суверенными в своих внешнеполитических интересах. Но будем надеяться все-таки, что здравый смысл здесь возобладает, и что европейцы в первую очередь будут думать о нашем общем доме, о Европе, где мы живем бок о бок и являемся прямыми соседями», — подытожил политик.

Тенденция на самостоятельность наблюдалась в Европе еще на фоне вывода американских войск из Афганистана и захвата там власти талибами. Ранее, в сентябре прошлого года, перед началом неформальной встречи глав минобороны Евросоюза в Словении верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что на фоне событий, происходящих в Афганистане, стала очевидна необходимость сильной собственной оборонной стратегии ЕС, независимой от НАТО и Вашингтона.

Российский сенатор Алексей Пушков заявлял, что критика Североатлантического альянса (НАТО), направленная на инициативу Евросоюза ЕС о создании собственных вооруженных сил, — это «афганский синдром», то есть неуверенность в способности Соединенных Штатов защитить своих союзников. Он обратил внимание на то, что одно только движение в сторону «автономии» от США в военной сфере весьма показательно.

Таким образом политик прокомментировал критику идеи о собственных вооруженных силах Евросоюза, высказанную генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, который указал, что замена деятельности НАТО обернется ослаблением альянса и разобщением европейского объединения. Столтенберг также отметил: ресурсы НАТО и ЕС ограничены, следовательно, важно избежать «параллелизма и дублирования усилий».