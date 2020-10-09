Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин объяснил своё решение, которое поставило Финляндию на дыбы
Убийцы русского генерала прятались на "земле США" в Сирии. Все были ун...
МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Бер...
"Безумные русские" и Темнейший: Навальный переплюнул ОЗХО и сменил вер...
Главная / Политика

Песков заявил о «ярко выраженных элементах хаоса» в Киргизии

09 октября 2020, 15:40  •  113 • Политика
Российская сторона заинтересована в стабилизации ситуации в Киргизии, где после выборов продолжаются массовые протесты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 октября.
«Российская сторона будет дальше осуществлять контакты (с Бишкеком. — «Известия»), пытаясь нащупать почву под ногами. Еще раз говорю, мы заинтересованы (в урегулировании обстановки. — «Известия»), мы желаем нашим коллегам из Кыргызстана стабилизировать ситуацию», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что в Киргизии налицо «ярко выраженные элементы хаоса».
Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.
Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека.
Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменил итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.
Ранее 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра и правительство страны, а также сменил главу Генштаба вооруженных сил республики, пишет «Газета.ру».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



113
Источник
Похожие новости
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламента Дании
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл манёвр Кремля
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты России
09 октября 2020, 01:55
Германия и Франция решили, как накажут Россию за "отравление" Навального
09 октября 2020, 11:05
"Скоро поймут, куда вляпались": Лукашенко напомнил протестующим о "ковидных" деньгах
09 октября 2020, 05:35
Зеленский объявил бойкот "Спутнику V" и обещал ЕС "настоящую вакцину"
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 октября 2020, 09:15
Такой удар в спину, что даже не взлетел. Су-30 покарал "американца"
09 октября 2020, 01:55
"Я надеюсь, это шутка": Тихановскую подменили на онлайн-заседании парламент...
09 октября 2020, 00:05
Путина избавили от "навязчивых приставаний" Тихановской: Вассерман раскрыл ...
09 октября 2020, 00:05
Портам Литвы подписали приговор: РЖД поможет Белоруссии перенаправить нефть в порты Р...
09 октября 2020, 09:15
Что скрывает Киев, о чём не должны знать украинцы
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2020, 01:10
Базу Азербайджана накрыло ракетно-артиллерийским огнём: Продвижение войск остановлено
07 октября 2020, 02:15
Украина и ЕС обменялись "банкоматными" обвинениями. Евросоюз напомнил Киеву, что он не мать Тереза
03 октября 2020, 01:05
"На Ефремова похож": Европе представили первого трансгендерного вице-премьера
03 октября 2020, 20:20
Северо-Крымский канал вышел из строя: Украину ждет провал при попытке подать воду на полуостров
04 октября 2020, 10:05
Карасёв предупредил, чем обернётся украинская роль прихвостня НАТО
06 октября 2020, 01:30
Один из штатов США оказался... русским
06 октября 2020, 17:05
Зеленский сделал заявление об объединении Украины с Россией и Белоруссией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.