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Песков заявил о возможности контактов Путина и Байдена до конца года

18 ноября 2021, 20:25  •  42 • Политика
Контакты президента РФ Владимира Путина и лидера США Джо Байдена возможны и до Нового года, но могут состояться и позже. Об этом 18 ноября заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Конкретных сроков пока еще нет, нужно набраться терпения… Когда будут контакты, пока понимания четкого нет. Возможны ли они до Нового года? Да, возможны. Но может быть и позже. Это будет зависеть от того, насколько сойдутся графики президентов и какой формат они выберут», — сообщил он в комментарии Первому каналу.
Ранее, 10 ноября, Песков сказал, что встреча Путина и Байдена, возможно, состоится в начале следующего года, однако реальной договоренности пока нет. В тот же день «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что лидеры могут провести очные переговоры в начале 2022 года. Отмечалось, что до конца текущего года планируется беседа в онлайн-формате, а затем личная очная встреча в начале следующего.
До этого, 9 ноября, пресс-секретарь Кремля заявил, что встреча президентов России и США необходима, сторонам нужно продолжать общение. Однако, добавил он, четких сроков встречи лидеров двух стран пока нет.
20 октября пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что встреча Путина и Байдена до конца 2021 года находится под вопросом. Она также добавила, что американский лидер вовлечен в дипломатию с теми, с кем у него есть и согласие, и различия.
Первый саммит Владимира Путина и Джо Байдена состоялся 16 июня текущего года в Женеве. На пресс-конференции по его итогам президент США сообщил, что переговоры прошли в доброй и позитивной атмосфере, добавив, что стороны оценят ход реализации достигнутых договоренностей через полгода. В то время как Путин рассказал, что переговоры прошли «на одном языке», и подчеркнул желание сблизить позиции с американским коллегой.
По итогам саммита лидеры приняли совместное заявление по стратегической стабильности. Также стороны договорились о возвращении послов двух стран и продолжении консультаций по дальнейшей судьбе договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).
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