Песков заявил о вероятности проверки избирательной системы некоторыми «активистами»

Активисты, пытающиеся дважды принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, возможно, проверяют на прочность избирательную систему. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 29 июня.

«Я не знаю, какие цели преследуют активисты. Если проверить несовершенства избирательной системы, то, наверно, неплохо. Стоит ли применять установленное законом наказание, то это не решение Кремля», — заявил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что при поступлении сигналов о «проблемах и несовершенствах», которые, однако, «не могут оказать влияние на общий фон легитимности», ЦИК будет принимать меры «для внесения ясности и, где необходимо, корректировок для улучшения работы».

Ранее был выявлен ряд попыток двойного голосования по поправкам в Основной закон страны.

29 июня следователи Вологды начали проверку по факту двойного получения бюллетеней для голосования членом территориальной избирательной комиссии Вологодского района от КПРФ.

25 июня журналист телеканала «Дождь» Александр Лобков в Москве проголосовал дважды: сначала на своем участке, затем в онлайн-режиме. Бумажный бюллетень Лобкова признали недействительным.

15 января глава государства Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию и представил целый блок социальных поправок. Голосование по поправкам пройдет 1 июля, этот день объявлен нерабочим.