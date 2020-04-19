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Песков заявил о важности взаимодействия стран в борьбе с COVID-19

19 апреля 2020, 20:10  •  20 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в мире увеличивается потребность международного взаимодействия в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Он подчеркнул, что в данной ситуации невозможно абстрагироваться друг от друга, поэтому актуальность и потребность в общении увеличиваются.
«Страны наши взаимодействуют. И происходит общение глав государств. И взаимопомощь оказывается, и обмен информацией», — сказал он в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 19 апреля.
17 апреля Песков рассказал о тактике борьбы с коронавирусом в России.
Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин лично держит под контролем темпы ввода дополнительных койко-мест и процесс их укомплектования нужным оборудованием и средствами защиты.
13 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин назвал борьбу с коронавирусной инфекцией первоочередной задачей для страны. В частности, он подписал несколько распоряжений о выделении дополнительных средств на оснащение медучреждений оборудованием и выплаты врачам.
По всей России, по данным на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая коронавируса, из них 6060 — за последние сутки, скончался 361 человек, выздоровел 3291 человек, отмечает «Газета.ру».
Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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