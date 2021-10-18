Песков заявил о трудностях в коммуникации Путина с Зеленским

Особых перспектив для встречи президентов России и Украины не просматривается из-за действий Киева и того, что с украинским лидером Владимиром Зеленским очень сложно говорить. Об этом в воскресенье, 17 октября, заявил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Господин Зеленский, например, упорно называет Россию участником конфликта на юго-востоке страны. Это не так. Ну, это не так <…> И соответственно, если президент Украины не признает документ Организации Объединенных Наций и де-факто ставит под вопрос подпись президента Украины под этим документом, ну как здесь можно общаться? То есть (президенту РФ Владимиру) Путину очень сложно общаться. Путин отвечает за свои слова, он говорит то, что делает, и делает то, что говорит. И когда вот это не стыкуется с другими собеседниками, то это очень-очень сложно», — заявил Песков в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что особых перспектив для встречи Путина с Зеленским пока нет. Тем более что Киев не выполняет Минские соглашения, добавил пресс-секретарь.

«Именно они сейчас проводят законопроект о так называемом переходном периоде, который де-факто будет означать выход Киева из Минских договоренностей. Поэтому пока перспективы плохие», — добавил официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, для встречи в нормандском формате нужно сперва подготовить какой-то фундамент.

«Вот министры сначала соберутся и поймут, фундамент прощупывается или не прощупывается», — заключил пресс-секретарь российского лидера.

13 октября глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что Киев ждет сигнала из Москвы для проведения встречи глав МИДов «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Также он выразил мнение, что встреча президентов России и Украины могла бы состояться как в рамках нормандского формата, так и за его пределами. Однако, по его словам, российские официальные лица только комментируют подобную возможность, но не дают никакого ответа.

В ответ на это заявление первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с «Известиями» подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о готовности сесть за стол переговоров с украинской стороной, однако Киев, «будучи недееспособным, не обладает самостоятельностью в принятии решении».

7 октября Песков заявил, что между офисом Зеленского и Кремлем есть контакты с целью определить перечень вопросов для встречи двух лидеров, однако понимания по повестке пока нет.

В конце сентября представитель Кремля напомнил о готовности российского лидера встретиться с президентом Украины, однако камнем преткновения является нежелание Киева выполнять Минские соглашения. Россия не является стороной внутриукраинского конфликта и решить его можно только в том случае, если украинцы начнут говорить друг с другом, подчеркнул Песков.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.